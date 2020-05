Linken-Spitze warnt vor »Hygienedemos«

Berlin. Spitzenvertreter der Partei Die Linke distanzieren sich von sogenannten Hygienedemos gegen die Coronamaßnahmen von Bund und Ländern. Verharmlosung oder Leugnung mit Bezug auf die Pandemie und das Virus seien »rücksichtslos gegenüber Minderheiten«, sagte Parteichefin Katja Kipping am Montag in Berlin. So würden in Armut lebende Menschen besonders häufig schwer erkranken oder sterben. Auch der Parteivorstand distanziere sich von jenen Versammlungen – und grenzte sich damit wohl auch vom Linken-Fraktionsvize Andrej Hunko ab, der nach Berichten unter anderem des Berliner Tagesspiegels am Wochenende an einer solchen Kundgebung in Aachen teilgenommen hatte. Hunko kritisierte, dass die WHO nur noch zu knapp 20 Prozent von den Mitgliedstaaten finanziert werde. (AFP/jW)