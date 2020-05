Krieg mit Halbleitern

REUTERS/Thomas Peter Arbeiter montieren ein Huawei-Logo in Beijing (24.4.2020) – US-Administration versucht, das Unternehmen zu vernichten

Es wird Klartext gesprochen nach der Ankündigung der US-Regierung vom vergangenen Freitag, Halbleiterproduzenten überall auf der Welt, die US-Technologie nutzen, dürften den chinesischen Konzern Huawei künftig nicht mehr beliefern. Es gehe jetzt »ums Überleben«, konstatierte der Chef des Konzerns, Guo Ping, dessen Funktion nach dem Rotationsprinzip vergeben wird. Richard Yu, Geschäftsführer der Huawei-Privatkundensparte, hielt fest, »die sogenannten Cybersicherheitsgründe«, mit denen Washington seinen Schritt zu legitimieren sucht, seien »nur eine Ausrede«: Tatsächlich gehe es um »die Bedrohung«, die Huawei »für die technologische Hegemonie der USA« darstelle. Und auf US-Seite wiederum äußerte Benjamin Sasse, republikanischer Senator aus Nebraska, »moderne Kriege« würden »mit Halbleitern geführt«. Es gelte, dem Feind den Nachschub zu nehmen: »Die USA müssen Huawei strangulieren«.

Der Vernichtungsschlag, den die US-Administration gegen das Unternehmen Huawei führt, ist bereits der zweite seiner Art. Der erste ist gescheitert. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 16. Mai 2019, hatte Washington den chinesischen Konzern auf seine »Entity List« gesetzt. Unternehmen, die sich darauf wiederfinden, dürfen von US-Firmen allenfalls mit Sondergenehmigung beliefert werden. Der Plan war, Huawei von Hightech-Produkten aus den Vereinigten Staaten abzuschneiden und das Unternehmen damit zu ruinieren: »@ Huawei 5G, Ruhe in Frieden«, twitterte voller Vorfreude der republikanische Senator Thomas Cotton, ein antichinesischer Hardliner aus Arkansas. Der Plan ging allerdings nicht auf. Ein wichtiger Grund dafür: US-Konzerne waren nicht bereit, auf die elf Milliarden Dollar zu verzichten, die sie 2018 mit Verkäufen an Huawei verdient hatten, zumal man damit den Rückzug aus dem Halbleitermarkt China gestartet hätten, dem größten der Welt. Es zeigte sich, dass es Mittel und Wege gab, das US-Exportverbot zu umgehen, etwa durch die Produktion der fraglichen Bauteile an Standorten außerhalb der Vereinigten Staaten. Wo das nicht möglich war, da half sogar das Weiße Haus mit Ausnahmegenehmigungen aus. Die jüngste, die wie alle früheren nun drei Monate gilt, hat die Trump-Administration noch am vergangenen Freitag unterzeichnet.

Das Unternehmen Huawei hat es letzten Endes geschafft, nicht nur seinen Zusammenbruch zu verhindern, sondern sogar seinen Jahresumsatz 2019 um 19,1 Prozent auf 123 Milliarden US-Dollar zu steigern; bei 5G liegt der Konzern zur Zeit weltweit vorn. Zudem ist es ihm gelungen, ein wenig unabhängiger von US-Technologie zu werden – durch Einkäufe bei anderen Lieferanten, nicht zuletzt bei dem Chipproduzenten »Semiconductor Manufacturing International Corporation« (SMIC) aus Shanghai. SMIC liegt noch klar hinter der Weltspitze zurück, vor allem hinter TSMC (»Taiwan Semiconductor Manufacturing Company«), dem größten Auftragsproduzenten von Halbleitern überhaupt. Allerdings holt das Unternehmen auf. Vergangene Woche etwa konnte es bekanntgeben, es sei jetzt in der Lage, einen neuen Chip in Masse herzustellen (»Kirin 710A«), den Huawei für einen größeren Teil seiner Smartphone-Produktion braucht. Völlig »America-free« produzieren kann Huawei bereits seine jüngste Smartphone-Generation (»Mate 30«, »Y9 Prime«) und sein 5G-Equipment, vor allem auch die Basisstationen. Und mit Hochdruck arbeiten Huawei, SMIC und weitere chinesische Unternehmen, unterstützt von der Regierung, daran, die technologische Lücke bei der Halbleiterproduktion zu schließen. Noch handelt es sich dabei um die Achillesferse der chinesischen Hightech-Industrie.

Hier setzt Washington jetzt an. Die Trump-Administration hat am vergangenen Freitag verkündet, künftig dürften sämtliche Unternehmen weltweit, die Chips produzieren und dazu US-Geräte nutzen, Huawei und weitere chinesische Konzerne nicht mehr beliefern. Das wiegt schwer, denn faktisch nutzen sämtliche Halbleiterproduzenten in der einen oder anderen Form US-Technologie. Kann Washington seine Anordnung durchsetzen, dann sitzt Huawei in vier Monaten, wenn die Übergangsfrist abläuft, auf dem trockenen. Auf dem Spiel stehen der Beratungsfirma »Gavekal Dragonomics« aus Beijing zufolge 85 bis 90 Prozent des gesamten Konzernumsatzes und damit die Existenz des Unternehmens. Die Hauptaufmerksamkeit liegt dabei auf TSMC, von desssen Lieferungen Huawei in höchstem Maße abhängig ist. Aktuell kursieren Gerüchte, TSMC nehme bereits keine Aufträge mehr von Huawei an.

Für den Netzwerkausrüster und Smartphone-Produzenten hat der Überlebenskampf mit der US-Ankündigung vom Freitag eine neue Stufe erreicht: Es geht um alles. Übersteht der Konzern den Angriff der Trump-Administration nicht, den Insider immer wieder als »nukleare Option« bezeichnet haben, dann wird Chinas Aufholjagd auf Hightech-Ebene womöglich um einige Jahre zurückgeworfen. Viele rechnen deshalb nun mit gezielten Reaktionen aus Beijing. Unruhe gibt es jedoch auch in den USA und bei TSMC. Huawei kaufte zuletzt 14 Prozent der TSMC-Gesamtproduktion; einen Verlust in dieser Größenordnung steckt kein Konzern locker weg. Das Unternehmen hat vergangene Woche bekanntgegeben, für gut zwölf Milliarden US-Dollar eine Fabrik in den USA errichten zu wollen. Seitdem schießen Spekulationen über Gegenleistungen der Trump-Administration, etwa Sondergenehmigungen in Sachen Huawei, ins Kraut. Hinzu kommt: Auf dem Weltmarkt für Technologie zur Halbleiterproduktion halten US-Unternehmen derzeit 45 Prozent. Seit Freitag steht endgültig fest, dass China sich von ihnen gänzlich unabhängig machen wird. Ebenso sicher ist, dass auch in anderen Ländern das Interesse an Alternativen zu US-Produkten wachsen wird – denn kein Kapitalist lässt sich seine Geschäftsbeziehungen gern von einer Regierung diktieren, auf die er keinen Einfluss hat. Die US-Branche hat durch die Trumpsche Ausweitung des Huawei-Boykotts gewiss nicht an Attraktivität gewonnen. Auf lange Sicht, so heißt es – wohl zutreffend – in einer Stellungnahme von Huawei, »schadet das den Interessen der USA«.