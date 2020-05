Taliban in Afghanistan zurückgeschlagen

Kundus. Afghanische Streitkräfte haben am Dienstag eine Attacke der Taliban auf die nordafghanische Stadt Kundus abgewehrt. Mit Hilfe von Luftunterstützung seien die Angreifer nach mehrstündigen Gefechten zurückgeschlagen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Das strategisch wichtig gelegene Kundus an der Grenze zu Tadschikistan war in der Vergangenheit bereits 2015 und ein Jahr später erneut vorübergehend an die Taliban gefallen. Bei dem Angriff sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 40 Taliban getötet und 50 weitere verletzt worden. (AFP/jW)