National Archives/ARTE France Ein Mädchen mit seinem kleinen Bruder vor einem Panzer am 9. Juni 1951 in Haengju: »Der ewige Korea-Krieg«

Ein Passagierschiff auf Irrwegen

Zu den interessanten Nebeneffekten der Coronapandemie gehört, dass die Kreuzfahrerschiffe in Verruf gekommen sind. Es ist ja nicht so, dass diese Kähne nicht schon immer Hort von Infektionen gewesen wären; kein Wunder, sie sind geschlossene Systeme. Und was die Pötte etwa in der venezianischen Lagune anrichten, steht auf einem anderen Blatt. Die Geschichte des Kreuzfahrtschiffes MS Amera, die hier erzählt wird, ist vergleichsweise harmlos.

Arte, 19.40 Uhr

Der ewige Korea-Krieg

Der Krieg zwischen Nord- und Südkorea forderte mehrere Millionen Todesopfer, die meisten von ihnen Zivilisten, und er zementierte die Spaltung Koreas. Bis heute gibt es keinen Friedensvertrag. Anhand von Materialien aus Russland, den USA, China und Südkorea erzählt die Dokumentation die Geschichte des offiziell nie beendeten Krieges. F 2017.

Arte, 20.15 Uhr

Abgestempelt!?

Hans Sarpei will’s wissen: Jugendkriminalität in Deutschland

Was treibt Jugendliche an, zuzuschlagen? Wie fühlen sich die Opfer? Sind die Gesetze zu lasch? Warum wachsen so viele Kinder hierzulande in Armut auf? Und welche Rolle spielt die Hautfarbe im Alltag? Der Ex-Schalke-Spieler Hans Sarpei geht, um sich ein Bild machen, auf eine Reise quer durch das Land und spricht mit Tätern und Opfern, Betroffenen und Polizisten.

RTL II, 20.15 Uhr

Keine leichte Geburt

Hebammen am Limit

Anna, Peggy und Melanie sind Hebammen. Mit hohem Einsatz versuchen sie, die Lücken der privatisierten Schwangerschaftsversorgung zu schließen. Von ihrem Engagement und Geschick hängt nicht selten ab, wie angst- und schmerzfrei eine Mutter ihr Kind zur Welt bringt. Aber es fehlt an Geld in den Kliniken und an politischer Unterstützung.

ZDF, 22.15 Uhr

Staatsgewalt

Wenn Polizisten zu Tätern werden

Jedes Jahr gibt es in Deutschland Tausende gewaltsame Übergriffe von Polizeibeamten – gegen Unschuldige wohlgemerkt. Die Opfer haben kaum eine Chance auf eine Wiedergutmachung. Nicht selten landen die Betroffenen selbst auf der Anklagebank. Dieser Film zeigt aktuelle Fälle und geht der Frage nach, warum Polizeigewalt meistens straflos bleibt.

3sat, 22.55 Uhr