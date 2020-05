Libyen: Haftar verliert Luftwaffenbasis

Tripolis. Einheiten der international anerkannten libyschen Regierung haben am Montag die strategisch wichtige Luftwaffenbasis Al-Watia von General Khalifa Haftars Truppen eingenommen. Das verkündete die »Nationale Konsensregierung« unter Fajes Al-Sarradsch laut Al-Dschasira. Die Luftwaffenbasis befindet sich in der Nähe der Grenze zu Tunesien. General Haftars »Libysche Nationalarmee« von der Gegenregierung in Tobruk hatte im April 2019 eine Offensive zur Eroberung der Hauptstadt Tripolis gestartet. (jW)