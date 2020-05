Saudischer Sender in Bagdad gestürmt

Bagdad. Irakische Demonstranten sind am Montag in die Büroräume des saudischen Senders MBC in Bagdad gestürmt. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurde gegen eine ausgestrahlte Dokumentation protestiert, in der der stellvertretende Kommandeur der Volksmobilisierungseinheiten (Al-Haschd Al-Schaabi), Mahdi Al-Muhandis, als »Terrorist« beschrieben wurde. Sicherheitskräfte brachten die Situation unter Kontrolle. Al-Muhandis wurde im Januar zusammen mit Kassem Soleimani bei einem US-Drohnenangriff in Bagdad getötet. MBC äußerte sich nicht zu den Ereignissen. (jW)