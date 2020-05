Sachsen will Zugang für Gefangene zum Internet

Dresden. Gefangene in deutschen Justizvollzugsantalten sollen nach dem Willen des sächsischen Justizministeriums Zugang zu Videotelefonie und Internet bekommen. Das teilte das Ministerium in Dresden am Montag vor einer Videokonferenz der Justizminister der Länder mit. Angesichts der Coronakrise habe sich gezeigt, dass die flächendeckende Bereitstellung von Videodolmetschertechnik und überwachter Videotelefonie für Gefangene kurzfristig realisierbar sei. Zudem befürwortet Sachsen, dass Gefangene einen kontrollierten Zugang zum Internet erhalten. (dpa/jW)