Bankgründungen und -überfälle

»Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?« fragte Bertolt Brecht und deutete damit an, dass das eine ein kleiner und das andere ein großer Raub ist. Doch in gewisser Weise hat sich die Brechtsche Frage überlebt: Die moderne Bank hat am Schalter kaum noch Geld, sondern füllt damit ihre Bankautomaten. Um die zu plündern, muss man sie vornehmlich nächtens in abgelegenen Sparkassenfilialen mit Drahtseil und Lkw aus ihrer Verankerung reißen, aufladen und in einem abgelegenen Landhaus mit Werkzeug öffnen. Neulich rissen allzu gehetzte Bankräuber in Brandenburg aus Versehen statt dessen den Kontoauszugdrucker aus der Wand.

Heute schweißen die Einbrecher in einer Bank nicht mehr nachts den Tresor auf, aber im Prinzip sind es dieselben Verbrecher geblieben: die Handarbeiter unter den Geldbeschaffern. Manche der alten Bankräuber mussten allerdings einen hohen Grad an Kopfarbeit investieren – wenn sie den Tresor nicht mit Schweißgerät oder Dynamit öffneten, sondern der Mechanik des Schlosses lauschten, um die Kombination zu erhorchen. Weil die Tür- und Tresorschlösser der Banken immer raffinierter wurden, geriet die Tätigkeit dieser leisen Bankräuber nachgerade zu einer intellektuellen Beschäftigung.

Blinde sind dafür besonders geeignet, weil ihr Gehör sich stärker entwickelt hat. Es gibt einen Verein, die »Sportsfreunde der Sperrtechnik«, die das Schlösserknacken mit Blinden und anderen Interessierten in Kursen lehren. Wir hatten sie zu unserer ersten »Messe für Geldbeschaffungsmaßnahmen« in die ehemalige Pfefferberg-Brauerei im Prenzlauer Berg eingeladen. Sie belegten einen Extraraum mit einem riesigen Tisch, da klemmten sie ein Dutzend kleine Schraubstöcke dran und kippten etwa 80 Schlösser drauf, die unterschiedlich schwer zu öffnen waren. Die Sportfreunde erfreuten sich großer Beliebtheit, ihr Raum war immer voll, und alle waren mucksmäuschenstill: Sie konzentrierten sich auf die Geräusche der komplizierten Schlösser, während sie sich vorsichtig mit einem stiftähnlichen Spezialwerkzeug in ihr Inneres vortasteten.

Die »Sportfreunde der Sperrtechnik« haben personelle Überschneidungen mit den Hackern des Chaos Computer Clubs, der bekanntlich versucht, das Internet als »Public Domain« gegen die privatkapitalistische und staatliche Dominanz zu verteidigen. Vom Internet profitieren heute auch die Bankgründer, die Brecht als besonders große Räuber darstellte.

Die aufstrebenden Bankiers der Gegenwart sind jedoch eher kleine Würstchen. Es vergeht kein Monat, in dem nicht irgendwelche Existenzgründer einem auf Plakaten raten, man solle doch seine Geldgeschäfte in ihrer neuen E-Bank abwickeln. Jede dieser komischen Banken trägt phantasievolle Namen, an denen die Bankgründer bestimmt lange brainstormten. Vor diesem Boom waren Bankgründungen lange eine Seltenheit. Die Welt berichtete 2015 von einem ehemaligen Sparkassenmitarbeiter aus Lüneburg, der selbst ein Finanzinstitut gründen wollte. Der Name: »Lebensbank«.

Nein, so heißen die Neugründungen 2020 nicht mehr – wir haben es mit digitalaffinen Hipstern zu tun, da müssen mindestens zwei Anglizismen im Namen vorkommen. Diese ganzen Banken, die auf den Plakatwänden in den U-Bahnhöfen für sich werben, diese »Electronic Banking Systems«, das sind Startups, deren Gründer sich gesagt haben: Was sollen wir unsere Algorithmen für die Vermittlung von geliefertem Essen, Putzfrauen, Reinigungs- und Bügeldiensten einsetzen, um Geld damit zu verdienen? Das ist ein Umweg, lass uns doch gleich Geld einnehmen. So denken inzwischen auch die Alte-weiße-Herren-Banken (AWHB) – und gründen selber blitzschnelle Onlinebanken. (Die AWHB verraten sich allerdings noch mit Werbesprüchen wie: »In kritischen Situationen ist mein Bankberater immer für mich da.«)

Apropos, 2015 starb der letzte in meinem Bekanntenkreis, der noch das gute alte »Homebanking« praktizierte: Alle seine Einnahmen kamen bar in eines der Bücher in seiner Bibliothek. Richtige Privatbibliotheken gibt es übrigens auch nicht mehr, wie mir ein Antiquar versicherte: »Die Leute laden sich ihre Texte heute runter, speichern sie höchstens extern ab oder drucken sie aus.«