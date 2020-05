Versuchsreaktor setzt C-14 frei

Peter Kneffel/dpa Der Forschungsreaktor München II (l.) auf dem Gelände der Technischen Universität (Garching, 23.7.2019)

Aus dem Forschungsreaktor München II (FRM II) in Garching ist durch einen Zwischenfall mehr radioaktives C-14 an die Umwelt abgegeben worden als zulässig. Der Jahresgrenzwert sei überschritten worden, teilte die Technische Universität München als Betreiberin bereits am Freitag mit. Der dpa sagte eine FRM-II-Sprecherin, der festgestellte Wert sei um rund 15 Prozent höher gewesen. Laut TU München war die Ursache ein »individueller Fehler« bei der Montage einer mobilen Trocknungseinrichtung. Dadurch sei »über einen kurzen Zeitraum« eine gewisse Menge C-14 abgeleitet worden. Das Ereignis habe nach Betreiberangaben keine Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und die Gesamtanlage.

Nachdem die überhöhten Emissionswerte festgestellt wurden, habe man alle Trocknungsvorgänge unverzüglich eingestellt. In der Anlage wird durch eine Kernreaktion von Neutronen mit dem Sauerstoff im Wasser des Reaktorbeckens das radioaktive Kohlenstoffisotop C-14 gebildet. Dieses wird bei der Reinigung des Wassers in sogenannten Ionenaustauscherharzen gebunden, die wiederum getrocknet werden müssen.

Wegen Auflagen zur Einschränkung der Coronapandemie befindet sich den Angaben zufolge der FRM II seit dem 17. März 2020 außer Betrieb. Da bereits jetzt der Jahresgrenzwert für den C-14-Ausstoß überschritten ist, dürfe der Reaktor »in diesem Jahr nicht mehr angefahren werden«, forderte der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen im bayerischen Landtag, Ludwig Hartman, einem Onlinebericht des Bayerischen Rundfunks (BR) vom Sonntag zufolge.

Atomkraftgegner und Umweltschützer forden seit längerem die endgültige Abschaltung der Anlage. Es verstoße gegen die Betriebsgenehmigung von 2003, sie mit hochangereichertem Uran zu betreiben, so die Kritiker. Die TU München teilte am 6. Mai mit, Fortschritte bei der Herstellung eines niedriger angereicherten Brennstoffs erzielt zu haben. Erste Prototypen sollen demnach Anfrang 2021 hergestellt werden. FRM II hatte den Betrieb im Januar wiederaufgenommen, nachdem seit März vergangenen Jahres die benötigten Brennelemente aus französischer Herstellung ausgegangen waren. (dpa/jW)