80. Jahrestag der »Maideportationen«

Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma erinnerte am Freitag an die sogenannten Maideportationen vor 80 Jahren:

Am 16. Mai 1940 wurden ca. 2.500 Sinti und Roma verhaftet und wenige Tage später in das damalige »Generalgouvernement« im besetzten Polen deportiert. Nur wenige erlebten das Ende der Naziherrschaft. Den 80. Jahrestag dieser Deportationen begehen Landesverbände, Vereine und Initiativen mit Onlinegedenkveranstaltungen.

Die »Maideportationen« bedeuteten einen Einschnitt in der Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma, der sich tief in das kollektive Gedächtnis der Minderheit eingegraben hat. Obwohl es sich um eine der ersten größeren Deportationen durch die Nationalsozialisten handelte, die den Machthabern als Blaupause für die späteren Massendeportationen diente, ist dieses Ereignis heute kaum im historischen Bewusstsein der Gesellschaft präsent. Daneben tritt heute ein zunehmender Antiziganismus, der sich nicht nur in Hass und Hetze im Internet Bahn bricht, sondern auch in Angriffen auf Sinti und Roma gipfelt, zum Beispiel bei dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020.

Die Initiative »Rheinmetall entwaffnen Berlin« ruft auf zu einer Fahrraddemonstration und Kundgebung unter dem Motto »HealthcareNotWarfare – Gegen Rüstungsproduktion und Krieg. Für Gesundheitsversorgung für alle!« Anlass ist die Onlinehauptversammlung

des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am 19. Mai 2020.

Die antimilitaristische Fahrraddemonstration beginnt um 17 Uhr am Potsdamer Platz. Sie wird von dort an der türkischen Botschaft und dem Verteidigungsministerium vorbeifahren und endet am Showroom der Bundeswehr in der Georgenstraße 25. Dort wird es ab 19 Uhr eine Abschlusskundgebung geben, zu der auch Menschen ohne Fahrrad eingeladen sind.

Der 19. Mai ist ein bundesweiter Aktionstag, an dem an vielen Orten Proteste gegen Rheinmetall stattfinden werden. (…) Trotz der Pandemie macht Rheinmetall mit der Rüstungssparte Defence weiter Gewinne. Während viele Bereiche des öffentlichen Lebens eingeschränkt sind, läuft die Rüstungsproduktion weiter. Das Geschäft mit dem Tod boomt auch in Zeiten von Corona. Der Konzern hat angekündigt, insgesamt 103 Millionen Euro an seine Anteilseigner als Dividende auszuschütten. (…)

Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko, kritisierte am Freitag den EU-Militäreinsatz »Irini«:

Die EU-Mission »Irini« muss wieder beendet werden. Die Missionsziele können militärisch nicht erreicht werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die türkische Regierung die über »Irini« erlangten Informationen nutzt, um ihren Waffenschmuggel nach Libyen besser zu organisieren. Das Scheitern der Mission war von Anfang ersichtlich. »Irini« teilt Lagebilder und operative Informationen mit der NATO-Mission »Sea Guardian«, an der türkisches Militär teilnimmt. Nachweislich schmuggelt die Türkei Waffen nach Tripolis. Nun droht die Regierung in Malta, »Irini« mit einem Veto zum Abbruch zu zwingen. Malta hofft, dass die Regierung in Ankara Druck auf Libyen ausübt, um die Migration zu stoppen, und unterstützt damit den völkerrechtswidrig ausgerufenen türkisch-libyschen »Seekorridor«. Das ist eine außenpolitische Katastrophe und gefährdet den Frieden in der gesamten Mittelmeerregion.