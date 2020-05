Erholung nach Plan

REUTERS/Seth Herald China schüttelt die Krise ab. In den USA wird die »Freiheit« der Seuche verteidigt (Michigan, 14.5.2020)

Am Freitag vermeldete die Nationale Statistikbehörde in Beijing für April einen Zuwachs der industriellen Produktion Chinas um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die erste Welle der Coronapandemie ist längst unter Kontrolle, so dass immer weitere, regional differenzierte Lockerungen der Lockdownregeln möglich wurden. Nun erholt sich auch die Wirtschaft des Landes. Die Erwerbslosenquote geht bereits seit März zurück. Allerdings ist die Inlandsnachfrage noch geschwächt, weshalb die Regierung durch Konsumgutscheine, Steuererleichterungen und andere Maßnahmen die Einkommen der Bevölkerung stützt.

Es sieht also so aus, als habe Beijing beim Umgang mit der Coronapandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen einen Plan, der funktioniert. Dieser Umstand dürfte erheblich zu den immer heftigeren Anfeindungen aus den USA beitragen. Tägliche Hasstiraden der Trump-Administration und Verschwörungsmythen, China habe das Virus in die Welt gesetzt, sorgen dafür, dass mittlerweile 60 Prozent der US-Amerikaner antichinesische Ressentiments pflegen. Es spricht wenig dafür, dass sich der Ton in Wahlkampfzeiten zum Positiven ändert.

Dabei hat es die US-Regierung mittlerweile zum globalen Paradebeispiel dafür gebracht, wie man die Pandemie so lange ignoriert und leugnet, um das Kapital vor Einschränkungen beim Profitemachen zu schützen, bis die Wirtschaft komplett im Eimer ist. Während in New York das Gesundheitssystem kollabiert und Angehörige keine Bestattungsunternehmer mehr finden, müssen sich Gouverneure, die das öffentliche Leben zum Schutz der Bevölkerung einschränken, vom Präsidenten persönlich beschimpfen lassen. 36 Millionen US-Bürger sind seit Ausbruch der Krise erwerbslos geworden. Und dank des völlig durchkommerzialisierten Gesundheitssystems haben die USA auch bei den Todeszahlen längst einen uneinholbaren Spitzenplatz eingenommen.

In Europa sind wohl Schweden und Großbritannien die besten Beispiele für ein Entwicklungsstadium des Kapitalismus, in dem der Staat nicht einmal mehr seine Rolle als ideeller Gesamtkapitalist gegen kurzfristige Profitinteressen durchsetzen kann. Aber auch in der BRD wird nach kurzer Schockstarre gelockert, was das Zeug hält. Dass die Infektionszahlen wieder ansteigen, wird ignoriert. Schließlich geht es um die »Freiheit«. Bewaffnete Ausschreitungen wie in Michigan werden hierzulande noch nicht auf die Beine gestellt. Aber genügend nützliche Wutbürger, die mit Grundgesetz in der Hand für ihr Recht streiten, im Supermarkt ohne Maske nach Lust und Laune das Gemüse vollzurotzen, finden sich auch hierzulande.

Am Freitag hat das Statistische Bundesamt für Deutschland eine Wirtschaftsschrumpfung von 2,2 Prozent im ersten Quartal gemeldet. Darauf lässt sich aufbauen. Im Namen des Marktes und der Freiheit.