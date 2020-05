Coronaparty des Tages: Bild-Fake-News

Während Julian Reichelt seine Plauze in zu enge Hemden zwängt, um im Bewegtbildzeitalter mitzuhalten, versuchen seine Fanboys aus der Bild-Redaktion den gottgleichen Chef zu umgarnen. Ein Retweet auf Reichelts Twitter-Account ist wie das Bienchen im Muttiheft. Immer wieder schön anzusehen ist, wie zum Beispiel Julian Röpcke bunte Kringel auf Satellitenbilder malt und damit die Russophobie Reichelts füttert. Röpcke nennt das »Geolocating« mit »Open-Source-Material«, und er will damit angebliche Fake News brandmarken. Völlig vorurteilsfrei, versteht sich.

Einen wie Röpcke hat junge Welt nicht, ist auch gut so. Gesunder Menschenverstand reicht, um zu erkennen, dass Bild am Mittwoch abend wieder mal eine Ente ins Netz geladen hat. Um Putin Verantwortungslosigkeit während der Pandemie zu unterstellen, veröffentlichten Springers Frontschweine ein Foto der wohl größten Coronaparty der Welt. Es zeigt Menschenmassen auf breitem Boulevard, darunter steht: »Russland am ›Tag des Sieges‹: Tausende drängen sich bei den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs auf Moskaus Straßen.« Nur: Die Aufnahme der riesigen Demonstration wurde bereits 2019 geschossen. Als jW via Facebook den Fake öffentlich macht, ist flugs eine neue Illustration auf der Bild-Website zu sehen.

Bitte schön, liebe Bild, kann ja mal passieren. Die Kollegen von der B. Z., um eigene Inhalte eher verlegen und deshalb bei der großen Schwester schröpfend, haben das Foto bis Donnerstag nachmittag übrigens immer noch nicht ausgetauscht.