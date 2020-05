Nachschlag: Unentdeckte Parallelen

Bildschirmfoto/youtube.com/watch?v=6C72u3v-Y-Y Afrikanische Forschungsreisende entdecken merkwürdige Sitten und Gebräuche bei den Ureinwohnern Österreichs

Die Mockumentary »Dunkles, rätselhaftes Österreich« (1994) und ihr Vorgänger »Das Fest des Huhnes« (1992) vom österreichischen Theaterschaffenden Walter Wippersberg sollten für jeden (weißen) Studierenden der Ethnologie zum Pflichtprogramm gehören. Die damals im Fernsehen ausgestrahlte ORF-Produktion ist jetzt auf Youtube zu sehen. Worum es geht: Kayonge Kagame vom Sender »All African Television« erkundet als neugieriger Beobachter »fremde Länder und fremde Sitten«. Per Luftaufnahme wird das zu erkundende Gebiet der Ostalpen vorgestellt: »Nach afrikanischen Maßstäben immer noch ein sehr kleines Feld, auf dem wir forschen.« Dort finden sich in Tirol »kriegerische Bartstämme«, in Salzburg stößt Kagame auf »bisher unentdeckte Parallelen zu afrikanischen Denkmustern«, in den Bergen werden »Eingeborene« studiert, die einem der Forschung »bisher völlig unbekannten Kult« frönen. Und völlig fassungslos erlebt der Filmemacher die »gewaltige Invasion der nördlichen Nachbarstämme«. (si)