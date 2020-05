»Auf immer unmöglich«

Andrea Hintermaier/Tafelhalle/dpa »Das Ministerium schert sich einen Dreck um die dringend nötige Zartheit« (Candle-Light-Dinner oder Videochat-Theater?)

Das Irrsinnige an diesen Zeiten ist, dass man gezwungen wird, prinzipiell, das heißt in unbeweisbaren Abstraktionen zu reden; dass man sich im Gemein- und Allgemeinmedienstrom gemäß dem immerzu Gesagten anzupassen hat; dass die Nötigung regiert, Bekenntnisse abzulegen; dass Perspektiven, Haltungen geregelt und reglementiert sind; dass jede Regung von Devianz nicht als Zeichen des Denkens, der Skepsis, des Suchens, des Fragens, sondern als systemgefährdender Schwachsinn denunziert wird. Eine solche Welt hat Hannah Arendt als die Hölle der Totalität beschrieben.

Ich beobachte, wie der Autoritarismus nicht qua Waffengewalt installiert, sondern von den Inhabitanten dieser formatierten, unbewohnbar gewordenen Sozietät selbst ins Werk gesetzt wird. Einstige Menschen, die, allein im Auto sitzend, mit Waffelschutz und Einweghandschuhen durch die Straßen preschen. Rasend fidele Radfahrer, die Masken tragen. Du brauchst keine Zeppelintribüne mehr, kein Aufmarschgelände, keine Straßenzüge, an denen die verführten Deutschen jubeln, wir machen jetzt mit, das Ministerium sorgt für uns.

Das Ministerium schert sich einen Dreck um die Alten und die Schwachen, um die ökonomisch Nutzlosen, um den volkswirtschaftlichen Ballast; es schert sich nicht um die dringend nötige Zartheit im Umgang miteinander, um die körperliche Nähe, die aus uns Barbaren Menschen macht. Wir demontieren uns selbst, weil wir uns einem Regime einer »Wissenschaftlichkeit« unterwerfen, die, freilich ohne jedes Eigeninteresse, unaufhaltsam gen Gipfel des Fortschritts marschiert, assistiert von einer Politik, die, eine flächendeckende geistige Absenz zur Aufführung bringend, das Sozialingenieurswesen anbetet und sonst gar nichts ist. Weder A. Merkel noch Macron, noch andere austauschbare Monster haben sich jemals um das bekümmert, was nicht zu begreifen und daher umstandslos zu achten ist: das Mysterium des einzelnen, des auf dieser Erde nach einem würdevollen Dasein suchenden Menschen.

Die freundlichste Variante (der ich nicht zuneige) wäre: Diejenigen, die verfügen und demonstrieren, was Macht ist, wissen einfach nicht, was sie tun. Sie sind verstrickt in ein kapitalerzeugtes Konstrukt ganz und gar stumpfer Rationalität, verhext vom Fetisch der Zahl und der Messbarkeit, die immerzu Machbarkeit insinuiert, und so reden sie, und so handeln sie.

In einem der bedeutendsten Werke der Philosophiegeschichte, in Hannah Arendts »Vita activa«, heißt es im Vorwort, »dass es für erdgebundene Wesen, die handeln, als seien sie im Weltall beheimatet, auf immer unmöglich ist, die Dinge, die sie solcherweise tun, auch zu verstehen, das heißt denkend über sie zu sprechen«.

Wenige Zeilen davor führte Hannah Arendt vor gut sechzig Jahren aus: »Dieser zukünftige Mensch, von dem die Naturwissenschaften [und ihre Finanziers; J. R.] meinen, er werde in nicht mehr als hundert Jahren die Erde bevölkern, dürfte, wenn er wirklich entstehen sollte, seine Existenz der Rebellion des Menschen gegen sein eigenes Dasein verdanken, nämlich gegen das, was ihm bei der Geburt als freie Gabe geschenkt war und was er nun gleichsam umzutauschen wünscht gegen Bedingungen, die er selbst schafft. Dass solch ein Umtausch im Bereich des Möglichen liegt, daran haben wir keinerlei Grund zu zweifeln, sowie wir ja auch leider keinen Grund haben, daran zu zweifeln, dass wir imstande sind, alles organische Leben auf der Erde zu vernichten.«

Und Hannah Arendt fragte damals, Ende der fünfziger Jahre, welche Richtung die Menschheit in Anbetracht der heraufdämmernden Expertokratie einschlagen werde: »Die Frage kann nur sein, ob wir unsere neue wissenschaftliche Erkenntnis und unsere ungeheuren technischen Fähigkeiten in dieser Richtung zu betätigen wünschen; und diese Frage ist im Rahmen der Wissenschaften schlechthin unbeantwortbar, ja sie ist in ihrem Rahmen noch nicht einmal sinnvoll gestellt, weil es im Wesen der Wissenschaft liegt, jeden einmal eingeschlagenen Weg bis an sein Ende zu verfolgen. Auf jeden Fall ist diese Frage eine politische Frage ersten Ranges und kann schon aus diesem Grund nicht gut der Entscheidung von Fachleuten, weder den Berufswissenschaftlern noch den Berufspolitikern, überlassen bleiben.«

Naiv zu bedenken gegeben sei: Wie wäre es, den Hunger abzuschaffen? Und keine Atombomber für 45 Milliarden zu ordern? Die Reste der Natur endlich zu schützen, sie zu bewahren vor jedem weiteren Hektar Einschlag und jedem weiteren Kilometer Asphalt? Den Tieren zuzugestehen, was wir für uns in Anspruch nehmen? Wie wäre es, die Dinge, die den Menschen und die Welt, die er mit anderen teilt, betreffen, zu betrachten, wie sie sind? Und daraus Konsequenzen zu ziehen? Und nicht einen offen propagierten transatlantisch-monopolkapitalistischen, korporatistischen Top-down-Wahnsinn als Inbegriff der Vernunft zu preisen?

Kennt ihr noch den Namen Durruti, den Namen jenes Mannes, der seiner Frau die Hausarbeit abnahm und die Banken ausraubte, um die Revolution zu finanzieren und der Freiheit den Weg zu bahnen? Habt ihr Rosa Luxemburg gelesen? Habt ihr die vom Schmerz der Mimesis durchwirkten Essays von Theodor W. Adorno zur Kenntnis genommen, von diesem ollen weißen Mann?

Nicht? Ist nicht nötig?

Na dann.