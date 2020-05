Sprung aus dem Hochparterre

STR/picture alliance Vor der RAF: Andreas Baader und Gudrun Ensslin im »Brandstifterprozess« in Frankfurt am Main (31.10.1968)

Um an den Anfang zu kommen, beginnt man mit dem Ende. »Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt«. So steht es in der nicht exakt datierten Auflösungserklärung aus dem März 1998. Der Schlusspunkt einer seit 1992 laufenden »Deeskalationsphase«, der Rücknahme tödlicher Attentate durch die RAF – folgerichtig schrieben die »ehemaligen Militanten« dann auch: »Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.«

Rückblende: Ein Fanal gegen die Napalmbomben durch die US-Invasionstruppen im Vietnamkrieg sollte es sein. Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Horst Söhnlein und Thorwald Proll waren für zwei Brandanschläge auf Kaufhäuser in Frankfurt am Main am 2. April 1968 jeweils zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt und im Juni 1969 vorläufig aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Revision wurde im November 1969 verworfen, die Urteile waren damit rechtskräftig, Gnadengesuche wurden abgelehnt. Baader und Ensslin tauchten unter, erst in Paris, später in Westberlin. Zwischenzeitlich wohnten beide bei der Konkret-Kolumnistin Ulrike Meinhof. Das Trio engagierte sich 1969 in der Kampagne der Außerparlamentarischen Opposition (APO) gegen Fürsorgeheime.

Fingierter Plan

Baader wurde am 4. April 1970 nach einem Hinweis des Agent Provocateur des Westberliner Verfassungsschutzes, Peter Urbach, bei einer Verkehrs­kontrolle verhaftet und am 24. April aus der Untersuchungshaft in Moabit in die JVA Tegel verlegt. Eine direkte Befreiung aus der Haft schien unrealistisch. Ein anderer, fingierter Plan musste her. Der sah so aus: Meinhof gab an, im Herbst 1970 ein Buch mit dem Arbeitstitel »Organisation randständiger Jugendlicher« veröffentlichen zu wollen. Ihr Verleger Klaus Wagenbach beantragte bei der JVA Tegel eine Ausführung von Baader zum Quellenstudium in das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin-Dahlem. Baaders Anwalt Horst Mahler konnte mit viel Überredungskunst eine einmalige Ausführung für drei Stunden am 14. Mai durchsetzen. Unter Bewachung bewaffneter Justizbeamter versteht sich.

Irene Goergens, die Meinhof bei ihren Recherchen zu Fürsorgeheimen kennenlernte, und Ingrid Schubert kundschafteten tags zuvor die Örtlichkeit aus, gaben sich als Studentinnen aus, ließen sich Bücher für den Folgetag zurücklegen. Gegen 9.45 Uhr traf Baader mit seinen Bewachern im Institut ein, Meinhof saß bereits im Lesesaal. Goergens und Schubert konnten ihre Lektüren lediglich im Flur einsehen, öffneten gegen 11 Uhr zwei weiteren Kommandomitgliedern, Gudrun Ensslin und einem »Waffenexperten«, die Eingangstür. Während der Rangelei wurde der Institutsmitarbeiter Georg Linke angeschossen. Filmreif konnten Baader und Meinhof durch einen Satz aus dem im Hochparterre gelegenen Fenster entkommen. Alle anderen auch.

Eine Befreiungsaktion von sechs Frauen und einem unbekannt gebliebenen »Experten«, der den Unbeteiligten Linke lebensgefährlich verletzte. Ein Grund, der die Aktion in den Augen vieler Linken diskreditierte. Tags darauf war Westberlin mit Fahndungsaufrufen und dem Konterfei Meinhofs zuplakatiert. Oben drüber stand in großen Lettern »Mordversuch«, unten drunter »10.000 DM Belohnung«. »Wir sind abends losgezogen«, so ein früheres RAF-Mitglied am Dienstag im jW-Gespräch, »und haben die Plakate von den Litfaßsäulen gekratzt.«

Nicht immer treffsicher

Andere solidarisierten sich auf ihre Art – die »Tupamaros München« etwa. Sie verübten einen Anschlag mit Benzinflaschen auf eine Zweigstelle des örtlichen Amtsgerichts an Pfingsten 1970, dachten sie, und hinterließen einen Zettel mit der Aufschrift »Ein Hoch auf Baader«. Anekdote am Rande: Die »Mollis« landeten nicht im Gerichtsgebäude, sondern in Büros des angrenzenden Amtes für landwirtschaftliche Marktordnung.

»Die Gruppengrenzen waren anfangs fließend, wir kannten uns untereinander, diskutierten viel«, sagte Ralf Reinders, ehemaliges Mitglied der Bewegung 2. Juni, am Dienstag jW. Reinders arbeitete vor der Gründung des 2. Juni im Januar 1972 eng mit der RAF zusammen. »Uns ging’s drum, Kräfte zu bündeln.«

Die erste Wortmeldung der Baader-Befreier erschien am 5. Juni 1970 in der Westberliner Agit 883, der auflagenstärksten Postille des spontaneistischen Flügels der 68-Revolte. Besonders prominent plaziert war die Erklärung nicht, erst auf Seite sechs von 14, drumherum Anzeigen, eine Gaststätte namens »Annapam« in Dahlem-Dorf wirbt für sich selbst, die Spelunke »Zur Wanne« in Wilmersdorf dafür mit Schmalzstullen und Altbier, ein kleines für 60 Pfennige.

Vorwurfsvoll, beinahe anklagend, der Texteinstieg: »Es hat keinen Sinn, den falschen Leuten, das Richtige erklären zu wollen.« Adressaten seien nicht »intellektuelle Hosenscheißer«, sondern die »potentiell revolutionären Teile des Volkes«, Jugendliche in Erziehungsheimen, Jungproleten und Arbeiterinnen in Betrieben, die neben dem Haushalt mit Kindern »auch noch den Akkord schaffen müssen«. Soziale Randgruppen, wie es damals hieß, bei denen die RAF-Ini­tiatoren rebellisches Potential vermuteten. Die Perspektive war klar: »Um die Konflikte auf die Spitze treiben zu können, bauen wir die Rote Armee auf.« Ohne einen politisch-militärischen Arm außerparlamentarischer Bewegungen verkomme jede Aktivität »zu Reformismus«. Aus jeder Zeile klingt Atemlosigkeit. Deshalb der Appell, den Komfort auf dem »hausdurchsuchten Sofa« zu verlassen, aufzuhören, sich wie »kleinkarierte Krämerseelen« aufzuführen.

Ein ausgearbeitetes Konzept hatten die Stadtguerilleros in spe noch nicht, auch keinen festen Namen mit Signet. Das wurde ein knappes Jahr später im April 1971 nachgereicht, mit der Veröffentlichung des ersten Positionspapiers »Konzept Stadtguerilla«. In der zirkulierenden Ursprungsfassung fehlte noch der fünfzackige Stern, der später die »Heckler & Koch«-Maschinenpistole mit dem Schriftzug »RAF« graphisch umrahmen sollte.

Eine kollektive Geschichtsschreibung ehemaliger RAF-Mitglieder gibt es nicht. Zahlreiche Erzählungen Einzelner, einige Gesprächsbände, das schon. Überraschend ist das nicht. Auf Phasen von Diskussion, Aktion und Repression folgte die Restrukturierung der RAF, mehrmals in ihrer Geschichte. Die Aktivisten entwickelten Positionen und Konzepte, erklärten sie mitunter in epischer Breite, und verwarfen sie später wieder. Die Rote Armee Fraktion zeigt sich in der Rückschau ziemlich fraktioniert.

Vielleicht hätte es den 28jährigen bewaffneten Kampf der RAF auch nie gegeben; dann nämlich nicht, so schreiben die Aktivisten im »Konzept Stadtguerilla«, wenn sie gewusst hätten, dass bei der Befreiung von Andreas Baader ein Unbeteiligter beinahe zu Tode gekommen wäre.