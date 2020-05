Der Fast-Maradona

Unbekannter Autor/bit.ly/2WqcR2W/Gemeinfrei Held ohne Erfolge: Tomás Felipe »El Trinche« Carlovich

Einen wunderschönen guten Morgen! Für viele war er der beste argentinische Fußballspieler aller Zeiten – Tomás Felipe »El Trinche« Carlovich. Für andere war er ein Fast-Maradona, ein unvollendetes Talent. Fast, weil Trinche (Deutsch: »Gabel«) immer sein Viertel und seine Leute dem großen Geld vorzog, mit dem die Abgesandten der Klubs wedelnd Schlange standen.

Für José Pékerman, Argentiniens Trainer bei der WM 2006 in Deutschland, war er »der wunderbarste Fußballer, den ich je sah«. Daniel »El Kaiser« Passarella, Weltmeisterkapitän von 1978, offenbarte: »Als ich für Sarmiento in Junín spielte, in der zweiten Liga, verliebte ich mich in Carlovich. Er war der beste Spieler, den ich sah, bevor ich in der Primera spielte.« César Luis Menotti bemerkte: »Carlovich war einer dieser Jungs aus dem Viertel, die von Geburt an als einziges Spielzeug einen Ball haben. Ihm zuzuschauen war atemberaubend.« Carlos Timoteo Griguol spielte mit Trinche in seiner letzten Saison für Rosario Central zusammen: »Er war ein Phänomen, aber er hatte keine Lust dazu, im Training alles zu geben, deshalb triumphierte er nicht. Er ging lieber jagen oder angeln.«

Trinche Carlovich wurde 1946 in Rosario, Santa Fe, als jüngstes von sieben Geschwistern geboren. Sein Vater war ein Immigrant aus Jugoslawien und arbeitete als Klempner. 1969 debütierte Trinche bei Rosario Central, in einem Freundschaftsspiel in Montevideo (Uruquay) gegen Peñarol, und kam dann noch zu einem Erstligaeinsatz gegen Los Andes. 1972 wechselte er zu Central Córdoba (auch aus Rosario), traf bei seinem Debüt gleich zweimal, gewann 1973 mit dem Klub den Titel und stieg in die Primera B auf. Fortan gehörte für Trinche Sprunghaftigkeit zur Routine. Bei Central Córdoba etwa spielte er bis 1986 über vier Etappen insgesamt neun Saisons und erzielte 28 Tore in 236 Spielen. Dann kickte Trinche drei weitere Erstligaspiele, diesmal für Club Atlético Colón, und musste bei allen dreien verletzt vom Platz. Nie wieder Erste!

Was soll's? Carlovich wollte ja gar kein Maradona, kein Messi sein. Die Erotik der Macht war ihm schnuppe. Er floh sogar davor. Und das machte ihn liebenswert. Er nahm Sachen vorweg, die man später bei Riquelme und Redondo bewunderte, spielte im kreativen Mittelfeld. Elegant, virtuos und unangenehm. Zwar langsam in den Bewegungen, dafür um so schneller im Kopf. Laufen sollte der Ball. Er war ebenso dribbelstark wie durchtrieben: So gilt er als Erfinder des »doble ­caño«, d. h. er spielte dem Gegenüber den Ball zweimal hintereinander zwischen den Beinen hindurch.

1979, Carlovich kickte gerade in der Provinzliga von Mendoza, spielte er mit Independiente Rivadavia ein Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand. Independiente Rivadavia gewannen mit 3:1, und Trinche war der Mann des Abends. Aber noch heißer war es schon 1974 hergegangen. Die argentinische Nationalmannschaft bereitete sich auf die WM in der Bundesrepublik vor und traf zu diesem Zweck auf eine Auswahl der Stadt Rosario, die aus fünf Kickern von Rosario Central, fünf von Newell’s Old Boys und eben Carlovich (damals bei Central Córdoba) bestand. Die Rosarinos erteilten der Nationalmannschaft eine Lektion. Zur Pause stand es 3:0 und Argentiniens Trainer Vladislao Cap flehte seine Gegenüber an, Carlovich vom Feld zu nehmen, der das Spiel seines Lebens machte. Am Ende stand es 3:1 für Rosario. »Was für einen Tanz sie uns bereiteten«, gestand nach dem Match Nationaltormann Ubaldo Fillol, »und wie dieser Muchacho spielte – das war pure Magie!«

Alle wollten Trinche immer den Ball wegnehmen. Mit dem Ball klappte es nicht, dafür jetzt mit dem Fahrrad. Ein 32jähriger Quarantänebrecher zog dem 74jährigen Carlovich letzte Woche im Westen Rosarios einen Holzknüppel über den Kopf und stahl das Zweirad. Am Freitag erlag Trinche nach einer Notoperation seinen schweren Kopfverletzungen. Am Sonnabend öffnete der Verein Central Córdoba de Rosario trotz Verbot sein Stadion, wo Tausende Abschied nahmen von ihrem Idol, dessen Sarg im Mittelkreis aufgebahrt wurde. Das anschließende Begräbnis wurde zur ersten Volksbeerdigung in Quarantänezeiten. Hasta siempre, Trinche!