Testlauf für Taser

Andreas Arnold/dpa Ergebnisoffen? Die Polizei soll selbst prüfen, ob ihr die Schockwaffen taugen oder nicht

Ungeachtet der Zahl weltweit infolge von Tasereinsätzen durch Einsatzkräfte gestorbener Menschen hält eine Reihe von Bundesländern an der Ausstattung von Streifenpolizisten mit Elektroschockpistolen fest. Die nordrhein-westfälische Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will bis zum Jahreswechsel drei bis sechs Polizeibehörden im Rahmen eines Pilotprojektes damit ausrüsten. Das berichtete die Deutsche Presseagentur am Dienstag.

Das ist auch deshalb bemerkenswert, da der zuständige Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) selbst es war, der im vergangenen Jahr als erster Regierungspolitiker in der Bundesrepublik eingeräumt hatte, dass bei der Anwendung von Pfefferspray und Tasern »an Personen mit (Vor-) Erkrankungen, insbesondere des Herz-Kreislauf-Atmungssystems oder unter Medikamenten-, Alkohol-und Drogeneinfluss stehend«, ein Risiko gesundheitlicher Folgeschäden gegeben ist – »mitbedingt durch die aus der Situation entstehenden Stressreaktionen«.

Mittels der gemeinhin als Taser bezeichneten Distanzwaffen werden Metalldrähte mit Widerhaken abgefeuert, die einen 50.000 Volt starken Stromstoß in den Körper des Getroffenen absondern, der die Muskulatur erlahmen und das Opfer bewegungsunfähig zu Boden fallen lässt. Vor allem für Menschen mit Herz- oder Kreislauferkrankungen ist ein solcher Stromstoß lebensgefährlich. Hinzu kommt, dass die plötzliche Bewegungsunfähigkeit die Gefahr schwerer Kopfverletzungen mit sich bringt. Laut Amnesty International kamen in den USA infolge von Tasereinsätzen durch die Polizei allein zwischen 2001 und 2017 über 700 Menschen ums Leben.

Vor diesem Hintergrund sei der Einsatz von Tasern grundsätzlich abzulehnen, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Dienstag auf jW-Anfrage. Weil »die nicht besonders zielgenauen Taser« vor allem in Situationen abgefeuert würden, »in denen bislang nicht Schusswaffen, sondern körperlicher Einsatz der Beamten gefragt war«, ergebe sich für Betroffene eine neuartige Gefährdung, so Jelpke.

Ungeachtet der bereits bekannten Auswirkungen hält eine Reihe von Bundesländern trotzdem an der Ausstattung von Streifenpolizisten mit Tasern fest. Zuletzt war zudem bekanntgeworden, dass auch der Bundespolizei der Einsatz von Elektroschockpistolen gestatten werden soll. Das ging aus einem Entwurf des Bundesinnenministeriums für ein neues Bundespolizeigesetz hervor, über den dpa am 8. Februar berichtet hatte.

In NRW will das Innenministerium anhand des Pilotprojektes, welches dem Ministerium zufolge zwischen 57 und 61 Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren kosten soll, entscheiden, ob die gefährlichen Waffen zukünftig landesweit eingesetzt werden sollen. Dem Bericht der dpa zufolge würden sie bisher ausschließlich von Spezialeinheiten der Landespolizei genutzt. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste war demnach nach einer internen Prüfung der Taser zu dem Schluss gekommen, dass sich deren Einsatz nur für »statische Einsatzsituationen« eigne.

Bei Angriffen von potentiellen Delinquenten mit Schuss- oder anderen Waffen gilt der Taser als nicht geeignet, da der Beschuss mit den Pfeilen auf sich bewegende Ziele als ausgesprochen schwierig gilt. Aufgrund jener Einschränkungen und hoher Kosten, so will dpa erfahren haben, seien die Elektroschockwaffen zunächst in »repräsentativen Polizeibehörden« getestet worden. Dabei habe es sich um ein »großes« und ein »mittelgroßes« Präsidium gehandelt.

Innenminister Reul hatte in der am 28. Juni 2019 veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage bestätigt, dass es 2018 bei 14 Personen zu nicht näher benannten Verletzungen infolge des Einsatzes von Elektroschockpistolen durch Sondereinsatzkommandos (SEK) gekommen war (jW berichtete). Nachdem es in diversen Bundesländern zu mehreren Todesfällen im Zusammenhang mit polizeilichen Tasereinsätzen gekommen war, hatte Reul laut Rheinischer Post vom 1. Juli 2019 noch erklärt, dass »das Thema Taser momentan auf unserer Prioritätenliste nicht an oberster Stelle« stehe.