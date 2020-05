Solidarität mit Mbembe

Christian-Ditsch.de Achille Mbembe auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2019

Der Antisemitismusstreit um Achille Mbembe geht in die nächste Runde. In einem offenen Brief an Innenminister Horst Seehofer vom 30. April fordern jüdische Intellektuelle die umgehende Ablösung des Antisemtismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Indem sich Klein der »Hexenjagd« gegen Mbembe angeschlossen habe, habe er »dem dringenden Kampf gegen echten Antisemitismus einen schlechten Dienst erwiesen« und »der akademischen Freiheit geschadet«.

Seine Vorwürfe, Mbembe habe den Holocaust relativiert, seien »unbegründet, unangemessen, beleidigend und schädlich«. Zudem habe er eine »führende Rolle« dabei übernommen, Antisemitismusvorwürfe als »Waffe« gegen Kritiker der israelischen Regierung einzusetzen, damit diese nicht gegen die »israelische Verletzung der Grundrechte der Palästinenser« protestieren könnten. Klein sei »offenkundig besessen« von der in Deutschland »winzigen« Kampagne BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen), der er bedeutend mehr Zeit widme als der »akuten Bedrohung, die der Anstieg des rechtsextremen Antisemitismus für Juden und das jüdische Leben in Deutschland darstellt«. Zu den 37 Erstunterzeichnern zählen u. a. die Soziologin Eva Illouz (Jerusalem/Paris), der Religionsphilosoph Daniel Boyarin (Berkeley), der Historiker Moshe Zuckermann (Tel Aviv), sowie der Bildhauer Dani Karavan.

In einem weiteren Brief vom 1. Mai erklären sich zudem teilweise dieselben renommierte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland mit Mbembe solidarisch. Die Unterzeichner, darunter der Ägyptologe Jan Assmann und die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, die Philosophin Susan Neiman und der Historiker Moshe Zimmermann, betonen, dass Mbembe den Holocaust nicht relativiert habe. Er habe analytische Vergleiche zwischen dem Holocaust und der südafrikanischen Apartheid angestellt, bzw. zwischen dieser und der israelischen Besatzung der Palästinensergebiete, diese Phänomene aber nicht gleichgesetzt. Sie hätten die Vorwürfe gegen ihn »mit großem Befremden« zur Kenntnis genommen«. Als Wissenschaftler lehnten sie »diese Art von Kampagnen ab, die Personen, die als politische Gegner ausgemacht wurden, ohne Beweise, unter Zuhilfenahme manipulativ verzerrter Zitate und Inhalte desavouieren sollen«. (pm)