jW

Wahnsinn mit Methode

Zu jW vom 2./3.5. »Hintergrund: Staat stützt Konzerne«

Seltsame Blüten treibt die Coronakrise: Da schreibt ein Funktionär der AfD zur Linie seiner Partei angesichts von »Corona«: »Gestorben wird immer.« (…) Gedanken hat sich auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) gemacht, als er sinngemäß äußerte, das Leben sei nicht der höchsten Güter eines. (…) Weniger makaber, dafür um so ungenierter sind die Rufe großer Aktiengesellschaften um Hilfe (…). Unternehmen wie Lufthansa, BMW, TUI, die lange Zeit Milliardengewinne gemacht haben, (…) sollen nun notleidend sein und bitten den Staat um Unterstützung (…). Und das praktisch ohne Gegenleistung und ohne dass (…) Beteiligung an Firmenentscheidungen eingeräumt wird. Ein gutes Beispiel ist Adidas. Der Konzern, bekannt nicht nur für Sportbekleidung, sondern auch für Ausbeutung und Kinderarbeit an vor allem südostasiatischen Produktionsstätten, wollte im Schatten von »Corona« seine Mieten aussetzen und erhält nun Milliarden Euro als Übergangshilfe. Eine Summe, mit der man soziale und ökologische Projekte anschieben könnte, wie eine Grundrente und den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Welch ein Wahnsinn, aber er hat Methode.

Jörg Sternberg, Hanau

Diskussion versachlichen

Zu jW vom 4.5.: »Nachschlag: Grüne ­Katastrophe«

Der Film »Planet of the Humans« mag ein Augenöffner sein, aber nur für die, die sich bisher mit ökologischem Fußabdruck usw. nur im rosa Zimmer beschäftigt haben. Ansonsten ist er mir viel zu vordergründig (…). Aber ich verstehe, wenn sich Eiapopeia-Grüne davon getroffen fühlen, denn viele Wahrheiten sind nun mal ziemlich gemein. Natürlich zerstört auch »grüne« Technologie Ressourcen, ob durch Vogelschlag an Windrädern, Rodungen für Überlandleitungen oder Überflutungen für Pumpspeicherwerke. Alles andere ist Wunschdenken. Das ist das eine. Das andere und viel wichtigere ist, dass »grüne« Technologieprojekte so realisiert werden wie alle anderen Projekte im Kapitalismus, nämlich im Interesse des Profits und nicht im Interesse der Erreichung eines bestimmten Zieles. Also werden voll funktionsfähige Windräder nach Erreichen der Förderdauer abgebaut und nicht weitergenutzt, oder es wird »Biodiesel« unter Einsatz fossiler Brennstoffe produziert. Deshalb ist auch die an sich richtige und notwendige Diskussion über die Folgen »grüner« Technologie im Sinne einer ökologischen Rentabilität von vornherein vergiftet durch die mächtigere Diskussion über die ökonomische Rentabilität und natürlich auch durch persönliche Befindlichkeiten wie »Ich will keine Aussicht auf Windräder!« Diese Diskussion muss versachlicht werden und unter der Prämisse stehen, soweit irgend möglich nur überschaubare und kurzfristige Beeinflussungen der Umwelt zuzulassen. Und da sind zum Beispiel Windräder mit Pumpspeicherkraftwerk wohl besser als Atomkraftwerke. Wir müssen langsam nicht nur verstehen, sondern auch danach handeln, dass die Natur ein System im Gleichgewicht ist (…). Bringen wir es durcheinander, geht es uns wie einem zu schnellen Auto in der Kurve. Und das nicht, weil die Naturgesetze »böse« sind, sondern einfach real.

Torsten Wein, per E-Mail

Wahrer Held

Zu jW vom 2./3.5.: »Unverzeihliche ­Dummheit – Lenin über ›linken Radikalismus‹«

Es lohnt sich immer wieder, bei Lenin nachzuschlagen. Vor vielen Jahrzehnten fiel mir eine Reclam-Ausgabe von Lenins Gedanken »Über die Literatur« in die Hände. Ich war damals darüber erstaunt, mit welcher Begeisterung Lenin sich über den zu seinen Lebzeiten sehr kontrovers wahrgenommenen August Strindberg äußerte, der unter anderem auch als »Frauenhasser« verschrien war. Strindberg, der sich mit sämtlichen geistigen Strömungen auseinandersetzte und vorübergehend auch zu den Anhängern von Friedrich Nietzsche und seiner Theorie vom »Übermenschen« zählte, rechnete in seinem Roman »Am offenen Meer« nicht nur mit jenem Zeitgeist, sondern auch mit seinem eigenen Leben ab. Denn die Hauptfigur seines Romans, der Fischereiinspektor Axel Borg, trägt stark autobiographische Züge. Weil dieser Axel Borg sich bis zum Schluss weigert, mit Menschen zu kommunizieren, die ihm als geistig unterlegen oder bösartig erscheinen, gerät er in Isolation und endet schließlich wie Nietzsche im Wahnsinn. Nach Lenin kann ein Mensch nicht isoliert existieren, er benötigt die offene Gemeinschaft wie eine »Batterie«, um sich immer wieder neu aufzuladen, und für Lenin war Strindberg ein wahrer Held, denn er bekämpfte alle Vorurteile, selbst jene, zu denen er sich selbst einmal bekannt hatte.

Iri Wolle, Berlin

Sie waren schon da

Zu jW vom 6.5.: »›Warum reisen deutsche Politiker nicht zu den Gedenkstätten der ­Blockadetoten Leningrads?‹«

Zu der von RT Deutsch-Chef Ivan Rodionov in dem Interview angesprochenen Frage wäre es angebracht gewesen, auf die Person eines ehemaligen deutschen Bundeskanzlers einzugehen. Als Wehrmachtsoffizier verdiente sich Helmut Schmidt bei der Blockade Leningrads das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Er wurde später Bundeskanzler und als »einer der bedeutendsten Politiker der Nachkriegszeit« sogar mit einer Straße in Schönow bei Bernau geehrt. An der einstigen Pappelallee wird man nun gewiss viel Rühmendes über ihn lesen können, aber vermutlich nicht, dass er acht Jahre lang die Uniform mit Reichsadler und Hakenkreuz trug und seine Vorgesetzten ihm wiederholt bescheinigten, »auf dem Boden der nat. soz. Weltanschauung« zu stehen und dass Schmidt es verstehe, »dieses Gedankengut weiterzugeben«, wie es in einem Dokument vom 1. Februar 1942 heißt. Am 10. September 1943 wurde ihm erneut eine »einwandfreie nationalsozialistische Haltung« attestiert, und am 18. September 1944 hieß es: »nationalsozialistische Haltung tadelfrei«. Schmidts britische Kriegsgefangenschaft endete bereits nach knapp vier Monaten. Damit hat sich die Frage, warum deutsche Politiker nicht nach Leningrad reisen, für mich beantwortet.

Knut Eicke, Magdeburg