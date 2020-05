Schützt euch und andere!

Als Begleitinformation zu Mumia Abu-Jamals Kolumne sandte Noelle Hanrahan von Prison Radio in San Francisco eine Nachricht mit dem Titel »Tod eines Künstlers« aus. Sie bezog sich auf den Gefangenen Timothy Bazrowx, der, wie erst jetzt bekannt wurde, am 23. April 2020 in Texas »nach Atemwegskomplikationen am Coronavirus« starb. Bazrowx habe sich infiziert, als er »unter Arbeitsbedingungen eines Ausbeuterbetriebes« Schutzmasken gegen das Virus produzierte. In einer Dauerschicht von sechs Uhr morgens bis 18 Uhr abends stand er Schulter an Schulter mit 65 anderen Häftlingen in einer Werkhalle und schuftete, um die vorgegebene Tagesquote von 2.500 Masken zu erfüllen. Er sei ein »talentierter Schriftsteller« gewesen, schreibt Hanrahan, der »über seine Kindheit in den 1960er Jahren, seine Abhängigkeit von Inhalationsdrogen, den Vietnamkrieg, das Verhalten der Gefängniswärter und viele andere Themen« schrieb. »Mit Humor, Präzision und Anmut«, so Hanrahan.

Sein Tod sei »nicht nur absolut vermeidbar gewesen«, sondern er verdeutliche auch die grausame Dynamik dieses Systems. »Er starb bei der Herstellung von Schutzmasken, damit wir atmen können.« Trotz der von der Gefängnisbehörde erlassenen »Richtlinien für soziale Distanzierung« sei seine Arbeit wie die unzähliger anderer Häftlinge weiter ausgebeutet worden, kritisiert Hanrahan, »weil Gefangene entbehrlich sind und als weniger menschlich angesehen werden«. Das sei »staatlich sanktionierte Sklaverei«. (jh)

Infos über und Texte von Timothy Bazrowx: themarshallproject.org