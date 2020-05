Gesundheitspolitik als Weltpolitik

Jean Bizimana/REUTERS Fiebermessen in Ruanda: BRD-Regierung befürchtet, dass Coronakrise weniger entwickelte Staaten um Jahrzehnte zurückwerfen könnte

Die Länder Europas suchen einen Weg aus der Coronakrise – zurück in den Alltag. Anders sieht es dagegen in den »Entwicklungsländern« aus. Die Bundesregierung warnt einem Bericht des Handelsblatts vom vergangenen Donnerstag zufolge vor Armut, politischer Instabilität, großen Hungersnöten sowie neuen Flucht- und Migrationsbewegungen – ob im Sahel oder in Süd- und Mittelamerika.

In dem Artikel heißt es, die Pandemie könne den weltweiten Kampf gegen Armut um Jahrzehnte zurückwerfen. »Weltweit befinden wir uns noch am Anfang der Pandemie, deren Schwerpunkt sich als nächstes in die schwächsten Länder des Südens verlagern wird«, schreibt demnach das Auswärtige Amt in einem Bericht für den Bundestag. Schon jetzt sei absehbar, dass die Pandemie bestehende Ungleichheiten verschärfe, »innergesellschaftlich genauso wie international«. Sie drohe sogar, »die in den letzten Jahrzehnten erreichte Verringerung des Nord-Süd-Wohlstandsgefälles, zunichte zu machen«. Daraus würden schließlich neue Herausforderungen, vor allem in der Entwicklungs- und der Migrationspolitik, erwachsen.

Die zur Unterbrechung der Infektionsketten notwendigen Kontaktbeschränkungen beeinträchtigen die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern südlich der Sahara. Ruanda, Äthiopien und die Elfenbeinküste gehörten vor der Pandemie zu den am schnellsten wirtschaftlich wachsenden Staaten weltweit; nun prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) einen Rückgang des Wirtschaftswachstums um 1,6 Prozent.

Diplomaten fordern deshalb humanitäre Hilfe und Unterstützung für staatliche Gesundheitssysteme. Neben Testkits fehlten vor allem grundsätzliche Dinge wie Wasser, Seife und Elektrizität, um die erforderlichen Hygienemaßnahmen umzusetzen und die Verbreitung des Virus einzudämmen, hebt das Außenministerium dem Bericht zufolge hervor. Darüber hinaus gebe es in zehn afrikanischen Ländern kein einziges Beatmungsgerät.

Sorgen macht sich das Außenministerium nicht nur um die Folgen für den Welthandel. Sollten sich die Entwicklungsperspektiven in Afrika dauerhaft eintrüben, könnte das mittelfristig den Migrationsdruck auf Europa erhöhen.

»Gesundheitspolitik ist Weltpolitik«, hieß es bereits Ende Mai bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), die vom Bundeskanzleramt finanziert wird. Sowohl Coronakrise als auch die Konkurrenz zwischen den USA und China würden den Druck auf Deutschland erhöhen, »proaktiv und strategisch autonom« zu agieren. Es müssten neue Rahmenbedingungen für die globale Gesundheit etabliert werden, in denen »europäische Wertvorstellungen«, also: deutsche Interessen, eingebettet seien. Die Bundesrepublik sei hier besonders gefordert, »da abzusehen ist, dass das Land besser als andere Staaten« aus der Coronakrise hervorgehen werde.

Indessen hat die Bundesregierung ihre Leitlinien für die Entwicklungshilfe verändert und noch stärker an ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet. Am Dienstag voriger Woche hatte Minister Gerd Müller (CSU) das Reformkonzept »BMZ 2030« vorgestellt: Die Zusammenarbeit mit 25 Ländern soll demnach komplett eingestellt werden. Länder, mit denen Deutschland künftig noch zusammenarbeiten will, müssen Fortschritte bei geforderten Reformen vorweisen. Zeige sich ein Staat »reformresistent«, werde die Zusammenarbeit beendet, sagte Müller laut Evangelischem Pressedienst. Besonders gefördert werden sollen künftig: Äthiopien, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Senegal und Tunesien.

Uwe Kekeritz, der für die Grünen im Bundestag sitzt, äußerte am vergangenen Mittwoch in einem Artikel auf Focus online den Verdacht, Müller gehe es weniger um Menschenrechte denn um Geopolitik. Bei einigen Ländern würde Müller trotz Menschenrechtsverletzungen beide Augen zudrücken, gleichzeitig würden überproportional viele der am wenigsten entwickelten Länder aus der bilateralen Zusammenarbeit gestrichen. Tragisch sei auch, dass langjährige Partner in Lateinamerika fallengelassen werden, nachdem sie bereits von den USA im Stich gelassen worden seien.