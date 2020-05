Drogenhilfe schlägt Alarm

Uli Deck/dpa Methadon-Automat in einer Karlsruher Arztpraxis (Archivbild, 2017)

Die Coronakrise erschwert zunehmend den Alltag der Menschen, die bereits vor dem Ausbruch der Pandemie marginalisiert und auf Hilfe angewiesen waren. Dies trifft neben Inhaftierten und Geflüchteten, die in Sammelunterkünften untergebracht sind, vor allem auf Drogenabhängige zu.

Erstmalig wandten sich Ende der vergangenen Woche 20 Fachgesellschaften, Selbsthilfe- und Patientenorganisationen, die sich zu der »Initiative Substitutionsversorgung opioidabhängiger Patientinnen und Patienten« zusammengeschlossen haben, gemeinsam an die Öffentlichkeit und warnten davor, dass die Versorgung von heroinabhängigen Menschen mit Substitutionstherapien in Deutschland auf Dauer nicht mehr gewährleistet sei.

Die Behandlung mit einem Medikament, das die Droge ersetzt, stellt mittlerweile die Standardtherapie bei Opioidabhängigkeit dar. So werden nicht nur Leben und Gesundheit der Betroffenen geschützt, sondern auch Folgeschäden für die Gesellschaft verhindert, wie beispielsweise Beschaffungskriminalität. Das Ziel müsse daher sein, möglichst vielen drogenabhängigen Menschen eine Substitutionstherapie zu ermöglichen, stellten die Fachgesellschaften, darunter auch die Deutsche Aidshilfe (DAH) klar.

Schon jetzt existierten jedoch Versorgungslücken. So fänden der Bedarf und die Versorgung mit Substitutionsmitteln wie Methadon in Zeiten der Coronapandemie unter erschwerten Bedingungen statt. Bei einer Standardtherapie dürfe es jedoch keine Versorgungslücken geben, warnte Ulf Kristal vom Vorstand der DAH in einer Stellungnahme. Der Experte sieht daher Politik und Kostenträger in der Pflicht, die Bedingungen dafür zu schaffen, »dass flächendeckend ausreichend Substitutionsplätze zur Verfügung gestellt werden können«.

Die Gesamtsituation sei bereits vor der Pandemie schlecht gewesen, habe sich durch das Virus jedoch noch verschlimmert, warnen die Fachleute. Schon unter »normalen Bedingungen« könnten die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) ihren Versorgungsauftrag schon kaum mehr erfüllen. So hätten von den rund 166.000 opioidabhängigen Menschen in Deutschland aktuell nur etwa die Hälfte überhaupt Zugang zu einer substitutionsgestützten Therapie. Mittlerweile zeichne sich ab, dass zukünftig nicht einmal mehr die aktuell rund 79.700 substituierten Patientinnen und Patienten von den 2.607 substituierenden Ärztinnen und Ärzten ausreichend versorgt werden könnten. Mit Blick auf den hohen Altersdurchschnitt der behandelnden Mediziner sei sogar zu erwarten, dass sich die Situation noch massiv verschlechtern werde. »Das wirft neben den negativen Folgen für Leib und Leben der Betroffenen auch Probleme für unsere Gesellschaft auf – bezogen auf gesamtgesellschaftliche Kosten, öffentliche Sicherheit und soziale Verantwortung für fürsorgebedürftige Menschen«, so die Experten.

Um die Situation der Substitutionspatientinnen und -patienten zu verbessern, hat die Initiative daher ein Zehn-Punkte-Papier mit konkreten Lösungsvorschläge erarbeitet und der Politik unterbreitet. Das Ziel müsse sein, langfristige Versorgungssicherheit der Betroffenen zu gewährleisten, heißt es darin. Vorrangig müsse vor allem »eine umsichtige patientenorientierte Betreuung sowie eine breitere, wohnortnahe Versorgung« sichergestellt sein. Zum Schutz vor Ansteckung mit dem Virus sollten daher »wo möglich Kontakte reduziert und durch Veränderungen der Praxisorganisation Risiken minimiert werden«.

Eine leichte Erreichbarkeit der Angebote sei zurzeit besonders wichtig, weil viele drogenabhängige Menschen im Moment durch kalten Entzug in hochgefährliche Situationen gerieten. Durch die Coronakrise seien auch Drogen oft nicht mehr verfügbar. Zudem seien Wege zur Beschaffung von Geld verstellt.

»Für eine langfristige Absicherung der Versorgung mit Substitution müssen alle Beteiligten im Medizin- und Hilfesystem sich besser vernetzen. Suchtmedizin muss außerdem in der medizinischen Ausbildung einen höheren Stellenwert bekommen«, fordert die Initiative deshalb.