»Sie wollen so nicht weiterarbeiten«

Vergesellschaften statt Klatschen Transparente zur Kampagne »Vergesellschaften statt klatschen«

Am 1. Mai hat die Verdi-Jugend Halle im Bündnis mit anderen Gruppen, darunter die Interventionistische Linke, kurz IL, und »Ende Gelände« die Kampagne »Vergesellschaften statt Klatschen« gestartet, die bis zum 12 Mai, dem Tag der Pflege, andauert – mit welchem Ziel?

Am Dienstag, dem Tag der Pflege, werden wir das Gesundheitswesen bei unserem öffentlichen Stammtisch mit kapitalismuskritischem Blick betrachten. Sich auf Balkone oder ans Fenster zu stellen und zu klatschen, reicht nicht. Tatsache ist, dass Auszubildende im Krankenhaus bundesweit zum Teil keine Vergütung erhalten: zum Beispiel in der dreijährigen Ausbildung für die medizinisch-technische Assistenz, kurz MTA. Der Tarifvertrag für die Auszubildenden MTA, den Verdi erreicht hat, zeigt, wie notwendig Druck ist: Die Vergütung stieg von null auf rund 1.000 Euro! Längst nicht überall wird der Vertrag umgesetzt, hauptsächlich in kommunalen Krankenhäusern und Universitätskliniken. Deshalb haben wir Transparente aufgehängt, etwa mit der Aufschrift »Gesundheit ist keine Ware« und in der Stadt plakatiert, um möglichst viele Menschen zu aktivieren. Kliniken und Pflegeeinrichtungen müssen in die öffentliche Hand. Die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst der Länder, die TV-L, müssen eingehalten werden. Als vielfältiges Bündnis weisen wir darauf hin: Jede und jeder kann mit uns gemeinsam aktiv werden; auch wer nicht organisiert ist.

Wie kommt es, dass dieses Bündnis in Halle zu Coronazeiten aktiv wird?

Als wir begannen, die Aktionstage zu planen, war von der Pandemie noch keine Rede. In Sachsen-Anhalt stehen wir aktuell mit der vergleichsweise geringen Zahl von knapp über 1.600 Infizierten eher gut da. Unsere Proteste sind also auch unabhängig davon. Im Universitätsklinikum Halle musste das Pflegepersonal wegen des Haustarifvertrags bis Ende 2019 einen bis zu elf Prozent niedrigeren Lohn als im TV-L hinnehmen. Wir mussten heftig kämpfen, um ihn stufenweise bis 2021 anzupassen. Der Spruch »Lehrjahre sind keine Herrenjahre« darf nicht mehr zutreffen. Die Vorbildfunktion der Länder wird kaum wahrgenommen – auch in Sachsen-Anhalt nicht. Seit Einführung der Fallkostenpauschalen 2003/2004 sind die Krankenhäuser zunehmender Ökonomisierung und dem Zwang zum Wettbewerb ausgesetzt. Stellen in der Pflege wurden abgebaut, Stationen geschlossen.

Wie haben Sie sich in dieser interessanten Konstellation zusammengefunden?

Ein Vorteil von Jugendgruppen ist, dass sie bereit sind, auf Augenhöhe mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie wissen, dass gesellschaftliche Veränderung nur mit gemeinsamem Kampf durchzusetzen ist. Da wir als Gewerkschaftsjugend mitunter eher traditionellen Aktionsformen anhängen, ist es für uns ein Gewinn, mit »Ende Gelände« oder der Interventionistischen Linken zu kooperieren. Mit der Unigruppe Sintoma, die ihre Wertschätzung für interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Akteure der Krankenversorgung betont, sind wir in Halle schon länger gemeinsam aktiv. Wir wenden uns auch gegen Sexismus und Rassismus. Es gilt die drei »C« zu heilen: Capitalism, Chauvinism, Corona.

Wie unterscheiden sich die Ansätze?

Studentische Gruppen haben eine eher wissenschaftliche Herangehensweise. Azubis sind eher pragmatisch. Sie wissen, dass sie mehr Zeit brauchen, um Patienten zu versorgen; möchten nicht nur »Guten Morgen« sagen und Frühstück hinstellen, sondern auch ein Gespräch führen können. Viele stört die Differenz zwischen der Praxis und dem gelernten Ethos; sie wollen so nicht weiterarbeiten, selbst wenn die Pflege für sie der schönste Beruf ist. Durch den Personalmangel ist er unattraktiv geworden. Mit Sorge beobachten wir den Angriff auf das Arbeitszeitgesetz, mit dem die Bundesregierung in der Coronakrise Zwölfstundentage einführen will. Ich bin froh, dass wir starke gewerkschaftliche und gesellschaftliche Gruppen haben, die darauf achten, dass solche Übergangsregelungen wieder zurückgenommen werden. Wir stellen das System grundlegend in Frage – wir wollen nicht den Status quo vor der Krise zurück.

Abschlusskundgebung: Dienstag, Marktplatz Halle ab 15 Uhr

Stammtisch Verdi-Jugend, Dienstag, 18 Uhr, Goldene Rose, ­Rannische Straße 19, Halle