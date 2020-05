In Ehren gehalten

Alexandre Sladkevich Darstellung von Rotarmisten im Gedenkkomplex Slavin in Bratislava (l.) und das U-Boot-Denkmal in Liinahamari an der Barentssee

In den von der Roten Armee vom deutschen Faschismus befreiten Ländern erinnern zahlreiche Denkmäler an die bis zu 13 Millionen während des Zweiten Weltkriegs gefallenen sowjetischen Soldaten, so die Schätzung von Militärhistorikern. Wie der auf sowjetische Kriegerdenkmäler spezialisierte Zeithistoriker Mischa Gabowitsch 2014 festhielt, war es mitnichten Moskau, das deren Errichtung vom Kreml aus plante und steuerte. Beteiligt waren hohe Militärs, Bildhauer und Architekten, später vor allem die Führungen der mit der UdSSR verbundenen sozialistischen Länder und der Sowjetrepubliken sowie lokale Parteichefs und Leiter einzelner Betriebe.

In der slowakischen Hauptstadt Bratislava wurde auf dem höchsten Hügel ein Gedenkareal in Erinnerung an die Befreiung der Stadt und des Landes im April 1945 erschaffen. Zunächst Ruhestätte für 6.845 gefallene Rotarmisten, entstand 1957 die Idee, das Areal zu einem Gedenkkomplex auszubauen. Zum 15. Jahrestag des Sieges über den deutschen Faschismus wurde es am 3. April 1960 offiziell eingeweiht. Neben dem zentralen Obelisken sind weitere Skulpturen mit Darstellungen sowjetischer Soldaten zu sehen.

Der Hafen von Liinahamari, von 1941 bis 1944 von Nazideutschland besetzt, war einer der wichtigsten Marinestützpunkt der Wehrmacht an der Barentssee im Kampf gegen die sowjetische Nordflotte. Zwischen dem 12. und 14. Oktober 1944 gelang es 552 angelandeten Rotarmisten mit Hilfe der vom Land aus unterstützenden Artillerie und der Beteiligung der Luftstreitkräfte, den Hafen von Liinahamari zu erobern – ein wichtiger Erfolg für das weitere Vorrücken. Verschiedene Mahnmale, darunter das U-Boot-Denkmal erinnern an die erfolgreiche Operation.

Alexandre Sladkevich Im Hintergrund die monumentale Mutter-Heimat-Statue in Kiew (l.) und die 1945 eingeweihte Plastik eines Rotarmisten in der Gedenkstätte Seelower Höhen bei Berlin

Die Mutter-Heimat-Statue in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zollt dem Kampf der Rotarmisten mit einem Superlativ Anerkennung: So gehört das vom Sockel bis zum Schwert 102 Meter hohe Denkmal zu den höchsten Skulpturen weltweit und stellt nach der Mutter-Heimat-Darstellung in Wolgograd auf dem Mamajew-Hügel die größte Frauenfigur der Welt dar. Sechs Jahre arbeitete man an dem Projekt, das schließlich am 8. Mai 1981 eingeweiht werden konnte. In der 40 Meter hohen Ruhmeshalle sind die Namen von rund 12.000 gefallenen Rotarmisten verewigt.

Selbstverständlich findet sich auch am Ort der größten Schlacht auf deutschem Boden, den Seelower Höhen, ein Monument zum Gedenken an die beim Vormarsch auf Berlin gefallenen Rotarmisten. 66 Gräber befinden sich am Fuße der Bronzeplastik, die einen sowjetischen Soldaten mit einer Maschinenpistole darstellt, der neben dem Turm eines zerstörten Panzers steht. In der gesamten Anlage befinden sich die Gräber von mehr als 7.000 gefallenen sowjetischen Soldaten. Die Monumentalplastik von Lew Kerbel und Wladimir Zigal wurde in nur fünf Monaten erschaffen und am 27. November 1945 eingeweiht. (jW)