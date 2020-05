»Wir wollen keinen dritten Weltkrieg!«

Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS Kranzniederlegung am historischen Ort anlässlich des 75. Jahrestags der Schlacht von Kursk: Russlands Präsident Wladimir Putin mit Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges (23.8.2018)

Soeben ist von Ihnen ein Buch mit Zeitzeugenberichten zum 8. Mai 1945 erschienen. Sie sind 14 Jahre nach Kriegsende geboren. Was bedeutet dieses historische Datum für Sie?

Ich bin ja in Westeuropa in der russischen Emigration aufgewachsen, in einer typischen Familie von Flüchtlingen aus dem zaristischen Russland – die abgeschlagene russische Intelligenzija, Weißgardisten und Intellektuelle, die aus dem Osten fliehen mussten und eine ausgesprochen antisowjetische Sichtweise hatten.

Für mich waren die Jahre 1989 bis 1991 der ganz große Wendepunkt. Ich habe gesehen, dass wir ein einheitliches Europa brauchen, einheitliche Narrative, Verständigung. Dass wir uns näherkommen und uns praktisch versöhnen müssen. Den 8./9. Mai sehe ich als ein historisches Datum von riesigem Gewicht, es wird Jahrhunderte hindurch unvergessen bleiben. An diesen Tagen vor 75 Jahren hat sich die Welt ganz entschieden verändert. Es gab einen klaren Sieg über einen der größten Menschenfeinde überhaupt, den Hitlerfaschismus.

Mein Vater saß in deutschen KZ ein und wurde 1945 aus Dachau befreit, insofern ist der 8. Mai für mich tatsächlich ein Tag der Befreiung. Hinzu kommt, dass meine Frau aus Leningrad bzw. Sankt Petersburg stammt. Sie ist jetzt deutsche Staatsbürgerin und lebt seit 20 Jahren im Westen. Aber ihre Familie hat die Leningrader Blockade durchgemacht. Ihr Großvater kämpfte in der 1. Ukrainischen Front, die dann nach Brandenburg vorgestoßen ist und Berlin mit eingenommen hat. Das sind jetzt auch meine Familiengeschichten und die unserer Kinder.

In Ihrem Nachwort zu dem erwähnten Band warnen Sie davor, »Geschichte als Waffe« zu benutzen. Was meinen Sie damit?

Es geht darum, die Vergangenheit zu sehr gegenwärtigen Zwecken umzuschreiben. Dazu zähle ich den Versuch der Eliten in Ost- und Mittelosteuropa, Hitler mit ­Stalin gleichzusetzen sowie die Behauptung, der Kommunismus sei möglicherweise schlimmer gewesen als der Nazismus. Diese Verfälschung der Geschichte hat verschiedene Gründe. Zum einen unterstützen viele, auch in Deutschland, diese Sichtweise, um zu relativieren: Wir waren nicht die alleinigen Schuldigen, ­Stalin war genauso schlimm. Zudem wollen die neuen mittelosteuropäischen Eliten, vor allem die baltischen und polnischen, die Ergebnisse der Konferenz von Jalta rückgängig machen. Sie verlangen eine Entschuldigung vom Westen, dass sie damals der Stalinschen Kontrolle unterstellt wurden und dann 45 Jahre kommunistisch sein mussten. Sie vergessen natürlich, dass sie ihre eigenen kommunistischen Eliten hatten, ihre eigene sozialistische Bewegung und die Osteuropäer ihre eigenen Armeen – die Sowjetunion war ja dort keine Okkupationsmacht. Sie verleugnen ihre eigene Geschichte und nehmen nur das heraus, was ihnen passt: Gut, dass sie sich aus der Fremdherrschaft befreit haben. An allem, was schlecht war, waren die Russen schuld. So versuchen sie den 8. Mai den Russen abspenstig zu machen, das sei kein Tag der Befreiung, sondern ein Tag der Besetzung.

Die eigentliche Befreiung, so die Erzählung, habe dann 1990/91 stattgefunden …

Ja, mit dem Fall der Mauer haben sich die Völker befreit. Das können sie ja meinethalben so sehen. Aber deshalb dürfen sie den 8. Mai 1945 nicht angreifen, denn damit kommt eine riesige Lawine ins Rollen. Erstens schüren sie Konflikte auch im Westen, der inzwischen ebenfalls schon etwas geschichtsvergessen ist, und fordern ihn heraus, auch ganz klar die Position dieser Länder einzunehmen und praktisch Buße zu tun für Jalta. Das fordern vor allem die Polen und Balten, ich habe das auf vielen Konferenzen miterlebt. Zweitens wird damit die NATO-Osterweiterung legitimiert. Die bösen Russen, früher hieß es, die Kommunisten, müssten nach Asien abgedrängt werden, sie hätten in Europa nichts zu suchen. Drittens geht es natürlich auch um den Versuch, durch die Hintertür die Nazikollaborateure zu rehabilitieren.

Die Geschichtsverfälschung zieht weite Kreise. So heißt es, auch die Ukraine war besetzt, habe gelitten unter den Russen, was nicht stimmt – das war ja damals ein Volk, das gemeinsam gegen Hitler gekämpft hat. Es wird künstlich versucht, die Völker zu spalten.

Aber für viele Geschichtsvergessene und Uninformierte ist das natürlich so ein Spin, der in die Debatte und in den Kommunikationsraum von heute hineingetragen wird, um Leute zu zwingen, andere Bilder aufzunehmen, und zwar ganz klar gegen Russland gerichtete. Der geopolitische Konflikt mit Russland wird als Wertekonflikt ausgefochten. Dafür wird heute der 8. Mai instrumentalisiert. Wenn man heute sagt, Stalin kam als Eroberer ... Mein Gott, er hat die Naziwehrmacht vor sich hergetrieben, um sie am Ende zu schlagen. Wer denn sonst, die Amerikaner? Lächerlich. Die hätten sich schön aus dem Krieg rausgehalten, wenn die Ostfront gehalten hätte.

Neben dem Abkommen von Jalta ist der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 neuerdings ein Anlass für Geschichtsfälschungen. Er wird uminterpretiert, vor allem, um die deutsche Kriegsschuld zu relativieren.

Um dieses Abkommen zu verstehen, muss man nicht Stalin hochleben lassen. Mit diesem Argument werden hier in Deutschland Diskussionen gern abrupt beendet. Es geht nicht um Beschönigung, sondern um Geschichtskenntnisse, und die sind kaum mehr vorhanden.

Es war Hitler, der den Versailler Vertrag von 1919 zerstörte, indem er anfing, nacheinander die deutschen Nachbarländer zu überfallen, sich bestimmte Territorien »wiederanzueignen«. München 1938 war das Ereignis, bei dem der Führung in Moskau, egal wie man zu ihr steht, absolut klargeworden ist, dass eine gemeinsame Koalition gegen Hitler zwischen der UdSSR, Großbritannien und Frankreich nicht möglich war, weil es der Westen nicht wollte. Man muss der damaligen sowjetischen Führung eine rationale Handlungsweise zubilligen, ansonsten versteht man die europäische Politik nicht.

Dann kam, was kommen musste: Hitler richtete sich gegen den Osten. Es war zweifellos so, dass Stalin Zeit schinden musste, er wusste dass der Krieg kommen würde. Mit dem Nichtangriffsvertrag gewann er zwei Jahre, die sehr wichtig waren in dem künftigen Krieg mit Nazideutschland. Die Aufteilung Osteuropas ist nicht zu rechtfertigen, aber sie ist zu erklären mit dem Bruch des Versailler Abkommens.

Aufschlussreich ist auch die Zeit unmittelbar nach der Machtübergabe an die Nazis. Ich denke an den sowjetischen Außenminister Maxim Litwinow, den Vorgänger Wjatscheslaw Molotows, der versucht hatte, ein System der kollektiven Sicherheit in Europa gegen Hitlerdeutschland zu schaffen, aber in Paris und London auf taube Ohren stieß.

Wir kennen ja aus der Literatur die Weltanschauung des Westens in der Zeit zwischen den Kriegen. Da wurde doch immer wieder gesagt, der Bolschewismus und die Sowjetunion seien genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als der Nationalsozialismus. Und der Westen hat ganz klar darauf gesetzt, dass sich diese beiden, Hitler und Stalin, zerfleischen. Das wirkt bis heute nach.

In Jalta 1945 schienen die Gegensätze kurzzeitig vergessen, gab es noch dieses einigende Moment der Antihitlerkoalition ...

Auch das wird heute, wie gesagt, so dargestellt, als ob da eine absolut ungerechtfertigte Aufteilung der Welt vorgenommen wurde. Natürlich wurden dort Dinge festgelegt, die man im nachhinein als höchst unmoralisch bezeichnen könnte. Aber wir müssen uns klarmachen, in welcher Zeit die Konferenz stattfand, im März 1945. Niemand wusste genau, wie und wann der Krieg tatsächlich enden würde, dass er zwei Monate später vorbei wäre. Klar ist dagegen, sowohl die Amerikaner als auch die Engländer waren daran interessiert, dass die Sowjetunion weiterhin kämpft und Hitler im Krieg besiegt, darum ging es. Und darum musste man auf Forderungen Stalins eingehen. Und der wusste ja genau, dass danach in Europa der Kalte Krieg beginnen würde.

Heute sagt man im Westen: Die Amerikaner und die Briten hätten die Russen an der Elbe zwar begrüßt – aber sie auch aufgehalten, damit sie nicht bis an den Atlantik durchmarschieren. Die russische Sichtweise ist anders: Hätte Stalin damals die ganzen Sowjettruppen aus Osteuropa zurückgeholt, wäre von den Amerikanern wieder dieser Cordon sanitaire gegen die Sowjetunion errichtet worden, so wie nach dem Ersten Weltkrieg im Ergebnis von Versailles. Das konnte natürlich nicht im Sinne eines Landes wie der Sowjetunion sein, die gerade erst den großen Krieg gewonnen hatte. Man muss diese historischen Fakten zur Kenntnis nehmen. Wir haben uns im Westen daran gewöhnt, dass es nur eine Interpretation gibt, nämlich die unsere, die transatlantische, die der Sieger im Kalten Krieg.

Während des Kalten Kriegs waren Sie zwölf Jahre als Analytiker für Radio Liberty und die Rand Corporation tätig, beides ideologische Einfluss- bzw. Vorfeldorganisationen der USA im Kalten Krieg gegen die UdSSR. Wie kamen Sie zu dieser Arbeit?

Privat Alexander Rahr

Ich war junger Wissenschaftler, habe in München Geschichte und Politik studiert, wollte auch raus aus diesem Emigrantenleben. Geprägt wurde ich durch Menschen aus dem Osten, meinen Vater, die Familie meiner Mutter, das ganze auch kirchliche Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Das waren alles Verfolgte, die von sich sagten, sie mussten aus Russland fliehen, weil sie dort umgebracht worden wären. Die hatten natürlich ihre Sichtweise auf den Bolschewismus, und die war voller Hass.

Als junger Mann wollte ich aber Wissenschaft betreiben, wollte Historiker werden und die Wahrheit erfahren. Daher mein Studium, um mich nicht nur vom Hörensagen oder von Affekten leiten zu lassen. So nahm ich 1979 die Arbeit an diesem wissenschaftlichen Projekt auf: Untersuchungen der Biographien von ZK-Mitgliedern der Kommunistischen Partei, Funktionären der 30er bis zu den 70er Jahren. Das war für mich der Einstieg in die Sowjetologie. Das waren sehr profunde Darstellungen, ich musste gründlich die Literatur studieren und mich in diese Werdegänge regelrecht einfühlen. Das war kein Zuckerschlecken. Ich habe all die Jahre hindurch gute Arbeit abgeliefert, wurde auch ordentlich bezahlt vom Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, BIOSt, in Köln. Das war ein Thinktank des Bundesinnenministeriums, der die Sowjetunion erforscht hat. Eine Mammutaufgabe.

Bezahlt wurden Sie also von der Bundesrepublik, aber wo befand sich Ihr Arbeitsplatz?

In den Archiven von Radio Liberty, Vergleichbares existierte nicht. Ich will nicht in Abrede stellen, dass auch geheimdienstliche Materialien, Dossiers und dergleichen, gezielt oder zufällig dorthin gelangten. Aber für mich war das eine Fundgrube, und die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht. So habe ich praktisch für die Bundesrepublik bei Radio Liberty gearbeitet.

Mitte der 80er Jahre war ich mit dem Studium fertig. Die Amerikaner haben mich dann gebeten, dort weiter als ­Senior Analyst für das Research Institute zu arbeiten. Die sehr guten Beziehungen zum BIOSt bestanden fort, bis 1990 habe ich weiter an den Biographien gearbeitet, das war mein zweites Standbein. Das erste wurden dann meine Analysen und Recherchen im Research Institute von Radio Freies Europa. Da arbeiteten keine Migranten, sondern Amerikaner, Engländer mit guten Diplomabschlüssen. Ende der 80er Jahre besuchten uns sehr namhafte Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien, um in diesen Archiven zu forschen.

Gleichzeitig habe ich bei der Rand Corporation gearbeitet, das war in den 80er Jahren alles miteinander verbunden. Ich sollte dort ein Projekt machen zum neuen Russland, bin für ein halbes Jahr nach Los Angeles gegangen, danach nach New York zum East-West Institute. Das war für mich ein Abenteuer. Anschließend verbrachte ich einige Zeit in Russland, habe dort mehrere Praktika absolviert, u. a. beim sowjetischen Parlament. Ich wurde dort als halber Russe gesehen und war für die Leute ein sehr interessanter Ansprechpartner, weil ich auch Verbindungen zum Westen und zur alten Emigration herstellen konnte. Ich war einer der ersten, der diese Brücken gebaut hat. Als Radio Liberty nach Prag ging, habe ich ein Angebot der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, angenommen, für die ich dann 18 Jahre lang tätig war.

Spätestens ab Mitte der nuller Jahre war in diplomatischen Kreisen und DGAP-Papieren die Rede von einer »strategischen Partnerschaft« zwischen Deutschland und Russland. Es ging um die Bereiche Export- und Energiewirtschaft, aber auch um einen Dialog in puncto Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Davon ist kaum etwas geblieben. Statt dessen wird Berlin von Moskau zunehmend als Aggressor wahrgenommen. Im Rahmen des nun infolge der Coronapandemie ausgesetzten NATO-Großmanövers »Defender 2020« an der russischen Grenze sollte der Bundesrepublik sogar die Funktion einer logistischen Drehscheibe zukommen. Gleichzeitig wird das Erdgasröhrenprojekt »Nord Stream 2« gegen alle Widerstände Washingtons vorangetrieben. Wie beurteilen Sie diese widersprüchliche Politik?

Sie erwähnten die nuller Jahre, entscheidend für mich waren jedoch die 90er. 1994 habe ich bei der DGAP angefangen. Das war die Zeit, in der wir Brücken gebaut haben. Ich wurde damals zu 100 Prozent von der Körber-Stiftung finanziert, die DGAP selbst hatte ja kein Geld. Der Körber-Stiftung kam es vor allem darauf an, zivilgesellschaftliche wie offizielle Kontakte mit Russland zu knüpfen und zu festigen. Ich habe viele Konferenzen organisiert und ständig Leute eingeladen, Deutsche nach Russland, Russen nach Deutschland, habe mit allen zusammengearbeitet, mit der Regierung und der Opposition, hatte z. B. mehrfach den KP-Vorsitzenden Gennadi Sjuganow als Gast. Ich habe mir einen Namen in der DGAP gemacht und viele Mitglieder angeworben. Unter meiner Führung ist das Russland-Zentrum der DGAP zu einer Institution geworden, die sich wirklich für Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Russland eingesetzt hat. Wir hatten die besten Kontakte, Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte großes Vertrauen zu mir, und Wladimir Putin hat mich einmal zum Abendessen eingeladen. Aber es gab dann immer wieder Gegner, die das nicht wollten und die eine andere Politik verfolgten. 2012 kam es dann zum Bruch …

Also bereits rund zwei Jahre vor dem faschistischen Putsch in der Ukraine, der daraus resultierenden Krim-Krise und der Boykottpolitik des Westens gegenüber Russland. Was waren die Ursachen für das Zerwürfnis?

Bereits um 2006/2007 ist zunächst die Körber-Stiftung ausgeschert und zog ihre Unterstützung für meine Projekte zurück. Fortan wurde ich vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft finanziert, der die Arbeit weiterführen wollte. Doch den deutschen Führungseliten war jetzt nicht mehr nach Brückenbau zumute. Etwas hatte sich verändert. Ausschlaggebend war letztlich ein Beschluss des Deutschen Bundestages, dem eine lange Diskussion vorausgegangen war und der schließlich 2012 zustande kam: Die strategische Partnerschaft mit Russland wurde ausgesetzt. Der Deal ist damals zwischen der CDU und den Grünen ausgekungelt worden. Obwohl letztere in der Opposition waren, haben sie mitgemacht. Frau Merkel hatte die klare Entscheidung getroffen, die Politik gegenüber Russland nur noch zivilgesellschaftlich zu fahren. Für die Grünen war das ein willkommener Anlass, Russland jetzt zur Demokratie zu erziehen. Für mich wurde es dann immer schwieriger, weil meine Arbeit so nicht mehr gewollt war. Es hieß: »Bringen Sie keine offiziellen Russen mehr, wir arbeiten jetzt vor allem mit der Zivilgesellschaft.«

Die Ursachen für diesen Kurswechsel sind sicher nicht nur in Berlin zu suchen.

Das stimmt. Im Irak-Krieg haben die US-Amerikaner gesehen, dass sie Europa nicht mehr so kontrollieren konnten, wie sie wollten, dass die Deutschen und die Franzosen möglicherweise ausscheren. Und das taten sie, zusammen mit den Russen. Für Washington war das ein Warnsignal: Schröder, Chirac und Putin in einem Boot, und wir in einem anderen? Geht überhaupt nicht. Daher haben sie eine solche Achsenbildung von Anfang an bekämpft. Sie haben alles unternommen, um das Konzept eines Großeuropas von Lissabon bis Wladiwostok zu torpedieren. Ihr geopolitisches Konzept bezog sich auf einen Raum von Vancouver bis Donezk, unter Ausschluss von Russland. Der Hauptkonflikt für die Russen war natürlich die Osterweiterung der NATO, dass osteuropäische Staaten Mitglieder der Allianz und der EU wurden.

Hier kam die deutsche Politik ins Spiel. Das alte Westeuropa hatte sich mit Russland ausgesöhnt. Das Europäische Parlament und die EU-Kommission waren Anfang der nuller Jahre auf eine Zusammenarbeit mit Moskau aus. Dann kamen die Neuen und besetzten wichtige bürokratische Funktionen in den EU-Gremien, und plötzlich war alles anders, sie blockierten konsequent. Es kam 2006 zum Gaskrieg, bei dem die ganze Schuld Russland zugeschoben wurde, obwohl die Ukraine das Gas aus der Pipeline geklaut hat. Das waren geopolitische Kämpfe, und man fing an, die Russen rauszudrängen. Ohne Not, würde ich heute sagen, hat man damals die immer besser werdenden Beziehungen zu Russland bewusst kaputtgemacht.

Man könnte von einer offen imperialistischen Politik des Westens sprechen ...

So ist es. Das alles geschah sehr planvoll, und man muss überhaupt kein Verschwörungstheoretiker sein, um das zu konstatieren. Ich hatte auch einen Plan, aber der sah anders aus, dass wir nämlich das besagte Lissabon-Wladiwostok-Europa schaffen werden. Und plötzlich wurden diejenigen, die sich dafür eingesetzt haben wie ich, zu Unpersonen erklärt. Bei mir waren es im wesentlichen zwei Personen, die versucht haben, mich hierzulande medial zu vernichten: Elmar Brok von der CDU und Werner Schulz von den Grünen. Beide haben mich mehrmals attackiert in westlichen Medien und sind sozusagen als Kronzeugen dafür aufgetreten, dass ich angeblich ein Kreml-Lobbyist bin. Mit Brok habe ich mich über die Ukraine verkracht. Er war immer auf der falschen Seite. In einer Fernsehdiskussion bei »Anne Will«, an der wir beide teilgenommen haben, habe ich gesagt, dass die sogenannte Maidan-Revolution in der Ukraine vom Rechten Sektor durchgeführt worden ist. Er hat Waffen geliefert, auf Polizisten geschossen und überhaupt Gewalt mit hineingebracht. Es war keine friedliche Revolution. Daraufhin hat Brok mich der Propaganda bezichtigt. Er hat versucht, mich regelrecht auszuschalten, damit ich nirgendwo mehr zu Wort komme. Beide, Brok und Schulz, wollten unbedingt die Neuauflage einer Ostpolitik verhindern, für die ich eintrat.

Nach diesen Attacken, vor allem auch in der Springer-Presse, hatte ich keine Möglichkeit mehr, irgendwo meinen Standpunkt darzulegen. Das ging plötzlich nicht mehr, weil mein Name auf irgendwelchen schwarzen Listen stand. Unglaublich, dass so etwas passieren konnte. Ich habe ein wissenschaftliches Renommee, Tausende Publikationen und bin nicht vom Himmel gefallen, alle wussten das. Sie wollten meinen Namen kaputtmachen, und das ging nicht. So wurde ich einfach totgeschwiegen.

Aber am Ende geht es ja nicht um Personen, eher um Märkte und Profite. Viele mittelständische Firmen hat der Russland-Boykott in den ­Ruin getrieben. Und der Ostausschuss schweigt dazu.

Aber er existiert noch. Allerdings hat sich dort die Einsicht durchgesetzt, dass es ein Primat der Politik gibt. Anders als vor dreißig, vierzig Jahren haben sie heute Angst, sich gegen das Kanzleramt oder die führenden Politiker zu stellen.

Die deutsche Politik, das wird ja immer wieder erklärt, ist darauf gerichtet, in Europa eine Führungsrolle zu spielen. Merkel sagt das ja ganz offen. Aber wenn sie das will, darf sie sich nicht ständig wegen der Russland-Frage mit den Polen und den Balten streiten. Ihnen zuliebe wurde unser gutes Verhältnis zu Russland geopfert. Hier kommt wieder der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag ins Spiel. Den Deutschen wird hier von seiten der Mittelosteuropäer der Vorwurf gemacht, sie hätten sie im August 1939 gemeinsam mit den Russen hinter ihrem Rücken verraten, was sich niemals wiederholen dürfe. Diese Länder sind auch gegen einen gemeinsamen europäischen Raum. Das Problem ist nur, dass es Nachbarn Russlands sind, sie müssen ein Verhältnis zu Russland aufbauen, wie umgekehrt auch. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg! Aber es gibt Staaten, die partout keine Entspannungs- und Versöhnungspolitik wollen. Sie stehen auf dem Standpunkt, dieses Russland müsse aus Europa herausgetrieben werden, mit allen möglichen Tricks und Finten. Und da die EU auf dem Konsensprinzip basiert, unterwirft sich Berlin auch dieser lauten, aber nicht kraftlosen Minderheit in Europa. Das ist der Fehler der Merkelschen Politik.

