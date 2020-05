Nachschlag: Sklave des Geldes

Heinz Ducklau/dpa Die Spitzen der Firma Krupp 1961 vor der Villa Hügel in Essen. Links vorn: Arndt von Bohlen und Halbach, der schließlich vom Generalbevollmächtigten Berthold Beitz (r.) ausgetrickst wurde

Am Vorabend des 8. Mai einen Film über die Krupps zu zeigen, ist eigentlich keine schlechte Idee. Schließlich ist die Geschichte beider Weltkriege untrennbar mit dieser Familie verbunden. Doch »Herr von Bohlen privat« über den letzten Spross der Ruhrbarone-Dynastie ist viel zu harmlos. Soll man etwa Mitleid mit dem armen Mann haben? Das beste ist noch der Anfang: Da erklärt der echte Arndt von Bohlen und Halbach in einer Dokumentaraufnahme, die später noch mal nachgespielt wird, dass Geld für ihn nur »transitorische« Bedeutung habe. Er habe nie zu arbeiten brauchen, nach ihm werde alles an jemand anderen übergehen. Für Leute, die sich zu Sklaven des Geldes machen ließen, habe er kein Verständnis. Dabei war er ganz offensichtlich genau dies, der lange Zeit meistgehasste Dandy der alten Bundesrepublik, ohne den die Regenbogenpresse aufgeschmissen gewesen wäre. Bitte »Die Verdammten« des italienischen Altmeisters Luchino Visconti nachlegen, das ist ein Klassiker, den man kennen sollte! (jt)