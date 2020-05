Howdy Rowdy

Nach der vielbeachteten Veröffentlichung zweier Songs hat Bob Dylan am Freitag ein neues Album für den 19. Juni angekündigt. Sein erster Longplayer mit Eigenkompositionen seit acht Jahren soll »Rough and Rowdy Ways« heißen und als Doppelplatte, Doppel-CD sowie digital auf den Markt kommen. Das Cover zeigt in gedeckten Farben eine 50er-Jahre-Szene mit Tanzpaar und Mann an der Jukebox. Zuletzt hatte der 78jährige Ende März das Lied »Murder Most Foul« über die 60er Jahre herausgebracht, den mit fast 17 Minuten längsten aller Dylan-Songs. Am Freitag kündigte der Literaturnobelpreisträger von 2016 auch die baldige Veröffentlichung einer dritten Vorabsingle mit dem Titel »False Prophet« an. Seit seinem legendären »Tempest«-Album (2012) brachte Dylan nur Platten mit Jazz-, Swing-, Folk- und Bluesklassikern heraus. (dpa/jW)