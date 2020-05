Im Feldlazarett ist es eindeutig

Jason Redmond/REUTERS »Klarheit der Entscheidung«: Feldlazarett im American-Football-Stadion in Seattle, April 2020

Leichtverletzte müssen warten. Schwerstverletzte werden dem Tod überlassen. Die wertvolle Zeit wird denen zuteil, die aufgrund einer Routineoperation nennenswerte Überlebenschancen haben. Nach diesem Grundmuster arbeitete die Militärmedizin bis nach dem Zweiten Weltkrieg, jedenfalls an Kampftagen mit einem hohen Aufkommen an Verwundeten. Die NATO kann es sich gegenwärtig leisten, auch die schwersten Fälle zu versorgen, denn die technologisch unterlegenen Gegner fügen ihren Truppen nur geringe Verluste zu; im Falle eines größeren Krieges würde vermutlich aber auch hier die Triage wieder aktuell.

Die Hilflosesten verbluten zu lassen wirkt grausam und ist moralisch begründet. In den drei Stunden, die es bräuchte, einen von denen halbwegs zusammenzuflicken, ohne damit sein Überleben zu garantieren, würden vielleicht fünf andere Soldaten sterben. Freilich ist dies eine Moral, die das Verbrechen des Krieges als unveränderlich annimmt. Die Voraussetzung ist richtig für den Moment der Schlacht, sie ist falsch für den Gang der Geschichte überhaupt. Aber für diesen Gedanken hat der übermüdete Chirurg, der gerade den zwanzigsten Fuß absägt, keine Kraft mehr. Es ist eine Ausnahmesituation.

Wenn es überhaupt etwas gibt, was für die Triage einnimmt, so ist es die Klarheit der Entscheidung. Da ist eine Person, die nach den Vorgaben der Dienstordnung und vor allem nach eigener Erfahrung einen Fall beurteilt, und ein paar Wochen danach kennt man einen Teil des Resultats (kann allerdings sogar in diesem überschaubaren Verhältnis nicht sicher sein, zu welchem Ergebnis eine andere Entscheidung geführt hätte). Der Normalfall sieht jedoch anders aus.

Vor die Entscheidung gestellt, ob die Aktionäre des Konzerns X zwei Euro mehr Dividende bekommen oder 10.000 afrikanischen Kindern ein frühzeitiger Tod erspart bleibt, würden die wenigsten die Auszahlung genehmigen. Vermutlich ist sogar einer Mehrheit klar, dass ein Zusammenhang zwischen Konzerngewinnen hier und den Toten dort besteht. Nur ist dieser Zusammenhang selten konkret – wenn ein Chemiewerk explodiert oder der Lithiumabbau gar zu giftig ist. Zumeist aber sind die Verbindungen zwischen Ursache und Wirkung auf beruhigende Weise über mehrere Stufen vermittelt. Also bekommen die Aktionäre ihr Geld. Ständig werden solche Entscheidungen getroffen, wer leben darf und wer sterben muss. Erleichterung: In der kapitalistischen Anarchie werden sie als solche nicht kenntlich.

Die Triage war also stets da. Nur wollte und will man es nicht wissen. Nun betrifft eine Pandemie auch Europa und die USA, und an den am schlimmsten betroffenen Orten mussten Ärzte entscheiden, wer an ein lebensrettendes Beatmungsgerät angeschlossen wird. Der Gedanke, dass dies zu vermeiden sei, hat sein Richtiges. Der Tod eines 90jährigen New Yorkers wird nicht dadurch gleichgültig, dass bislang gut 400.000 Malariatote jährlich auf geringes Interesse stießen, weil die in fernen Ländern anfielen. Doch so notwendig diese Moral ist als Einwand gegen die Kaltschnäuzigkeit etwa eines Boris Palmer, für den Corona-Opfer ohnehin nur Tote auf Abruf und daher zu vernachlässigen sind: Es zeigt sich da eine Sehnsucht nach übersichtlichen Verhältnissen, hergestellt durch die Handlungsanweisungen des jeweiligen Lieblingsimmunologen.

Als wäre es so einfach: Da sind die Menschen, die sicher leben wollen und durch staatliche Kontrollregeln geschützt werden – und auf der anderen Seite die Wirtschaftsvertreter, die rücksichtslos aufs baldige Geschäft zielen. Oder die liberalen Hedonisten, die sich egoistisch vergnügen wollen, ohne Rücksicht auf die Gefahr für die Alten und Schwachen.

Natürlich gibt es die Geschäftemacher, und es gibt die Leute, die endlich wieder ihren Spaß haben möchten. Palmer, als der »grüne Provokateur«, dürfte die idealtypische Vereinigung von AfD und FDP verkörpern. Und dennoch dürfte er, aus durchschaubaren Motiven, in dem asozialsten Moment seiner an Asozialem nicht eben armen Laufbahn, zum ersten Mal in seinem Leben etwas ausgesprochen haben, was einer Wahrheit nahekommt: nämlich dass die Maßnahmen, die hier vor Corona schützen sollen, woanders (aber auch hier) Tote zur Folge haben.

Wer dagegen mit dem Virologen Drosten einen möglichst strengen Lockdown wünscht, sehnt sich nach der moralischen Eindeutigkeit des Feldlazaretts. Man schneidet – es hilft, es rettet Leben. Weitere Zusammenhänge interessieren nicht. Die Position scheint stark: Die Ursache-Wirkung-Beziehung von sozialen Kontakten zu Infektionen, von denen zu überlasteten Intensivstationen und schließlich zu Toten lässt sich nachvollziehen. Fragwürdig ist es, die Betrachtung auf sie zu beschränken. Auch die wirtschaftliche Depression, die der Lockdown zur Folge hat, wird Opfer fordern. Unmittelbare: Wenn Überweisungen illegalisierter Arbeiter nach Afrika ausbleiben, herrscht dort Hunger. Ein paar Depressive hier hängen sich auf. Mittelbare (und durch Kämpfe zu beeinflussende): Eine Wirtschaftskrise bedeutet unter bestehenden Bedingungen weitere Kürzungen im Sozial- und Gesundheitswesen. Und den Klimaschutz kann man vergessen.

In Kleckersdorf wird eine tödliche Infektion verhindert, in Mauretanien versteppen weitere fünfzig Hektar: Dieser Zusammenhang wird niemals in dieser Unmittelbarkeit nachzuweisen sein. Gleichwohl besteht er. Linke Politik kann es nicht sein, einen autoritären kapitalistischen Staat zu loben, der Leben im Zentrum rettet und dem die kolonialisierte Peripherie egal ist. Aber auch ein Lob des Liberalismus, der unter den gegebenen Bedingungen manche Leben bewahrt und andere vernichtet, kann nicht die Lösung sein.

Kommunisten können heute kurzfristig ohnehin wenig verändern. Sie sollten sich also nicht durch die Unterstützung der einen miesen Praxis gegen die andere blamieren, denn sie schneiden gerade keine Beine im Lazarett, und niemand fragt sie, welcher Verwundete weiterleben darf. Vielmehr sollten sie die Verhältnisse angreifen, die zu Amputationen zwingen. (Und vielleicht in einer ruhigen Minute darüber nachdenken, was Ressourcenverteilung im Sozialismus oder gar Kommunismus bedeuten könnte.)