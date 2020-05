Provokateur des Tages: Jens Stoltenberg

Francisco Seco/AP/dpa NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 11. Februar in Brüssel

Wenn das kein Timing ist: Am 75. Jahrestag der Befreiung Europas vom Faschismus meldete dpa: »NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich im tschechischen Streit mit Russland um den Abbau eines sowjetischen Weltkriegsdenkmals hinter den Prager Oberbürgermeister Zdenek Hrib gestellt.« Die Rückendeckung des Kriegsbündnischefs erhielt Hrib demnach in einem am späten Donnerstag abend im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen CT ausgestrahlten Interview.

In dem »Streit« geht es nicht um irgendein »Weltkriegsdenkmal«, sondern um eine Statue des sowjetischen Marschalls Iwan Stepanowitsch Konew im Prager sechsten Bezirk. Konew hatte mit der 1. Ukrainischen Front der Roten Armee unter großem Jubel der Bevölkerung die tschechische Hauptstadt sowie die letzten Insassen des Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Am 3. April wurde nun sein Denkmal demontiert und abtransportiert – was Empörung in Russland hervorrief. In drohender Manier erklärte nun Stoltenberg, auf diesen »Druck« müsse man »reagieren« und deutlich machen, dass dies »völlig inakzeptabel« sei.

Angesichts der Pandemie scheint das Kriegsbündnis andere Wege suchen zu müssen, um die Konfrontation mit Russland aufrechtzuerhalten. Der klassische Weg der militärischen Provokation ist derzeit nur eingeschränkt möglich, das Großmanöver »Defender Europe 2020«, in dessen Rahmen eigentlich rund 37.000 NATO-Soldaten an der westlichen Grenze Russlands aufmarschieren sollten – unter ihnen das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Soldaten –, wurde abgesagt. Was eignet sich da besser, als einen Tag vor dem 75. Jahrestag der Niederlage Nazideutschlands und zwei vor dem Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg antikommunistischer Geschichtsfälschung das Wort zu reden?