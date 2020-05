Zeugnis von Zivilcourage

Valentino »Tino« Petrelli Italienische Widerstandskämpfer auf dem Brera-Platz in Mailand am 25. April 1945

In diesem Mai 2020 jährt sich zum 75. Mal die Befreiung von der Terrorherrschaft des deutschen Faschismus. Zu ihr trug der Widerstand von Menschen in ganz Europa bei, darunter zahlreiche Frauen. »Ohne Anspruch auf Repräsentativität und Vollständigkeit« hat die Germanistin Florence Hervé nun einen Sammelband herausgegeben, der belegt, dass politischer Widerstand gegen die Naziherrschaft zwischen 1933 und 1945 keineswegs in erster Linie männlich war, wie noch Wolfgang Benz und Walter H. Pehle im »Lexikon des deutschen Widerstands« vermittelt haben. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen stellt 75 Frauen aus 20 europäischen Ländern vor, deren Biographien das in beeindruckender Form belegen und die große Bandbreite des damaligen weiblichen Widerstands aufzeigen. Gegliedert nach Herkunftsländern werden die Kapitel mit einer Skizze zur Situation des jeweiligen Landes eingeleitet.

Unterschiedlich war bei den Frauen der Weg in den Widerstand. Auffällig viele von ihnen waren bereits in jungen Jahren in Schüler- oder Jugendorganisationen tätig. So war Johanna Kirchner mit 14 in der Arbeiterjugend aktiv, Doris Maase mit 18 in der »Roten Studentengruppe« und Marianne Baum leitete mit 18 Kindergruppen bei den »Roten Falken«. Die Italienerin Teresa Noce war als 20jährige Mitgründerin eines sozialistischen Jugendkreises, die Jugoslawin Neda Bozinovic in der Studenten- und Frauenbewegung tätig und Lisa Fittko bei den Pfadfindern. Die meisten konnten schon als junge Frauen Missstände nicht »untätig ansehen und Unrecht erdulden«, wie es die Österreicherin Rosa Jochmann ausdrückte. Sie sahen die Möglichkeit, selbst etwas zu bewirken. Manche strebten einen Beruf im medizinischen Bereich an, wie die Griechin Maria Beikou oder die Französin Adélaïde Hautval, andere fanden Wege eines sozialen Engagements, wie die Schweizerin Gertrude Duby-Blom, die Polin Irena Sendler oder die Deutsche Greta Kuckhoff.

Den Weg zum aktiven Widerstand fanden die Frauen durch Kontakte, Freundschaften, Suche nach Gleichgesinnten, manchmal durch ihre Partner und Ehemänner. Häufig waren einschneidende Erlebnisse für ihre Haltung und ihr Handeln ausschlaggebend.

Ebenso vielfältig wie die Wege in den Widerstand waren die Aktivitäten gegen die Nazidiktatur in ihren Formen, in ihrer Motivation sowie praktischen Durchführung.

In den besetzten Ländern ging es um die Befreiung vom äußeren Feind, in den nicht besetzten Ländern um die Unterstützung Verfolgter. Politisch organisierte Frauen engagierten sich ebenso wie christlich und humanistisch gesinnte. Sie durchbrachen traditionelle Geschlechterrollen und gingen selbstbestimmte Wege. Manche tarnten sich: die Belgierin Sarah Goldberg war abends als Funkerin der »Roten Kapelle« aktiv und arbeitete tagsüber als Modistin. Die Französin Lucie Aubrac war für ihre Genossen die Verbindungsagentin Catherine und für die Außenwelt Mutter und Gymnasiallehrerin. Die Norwegerin Astrid Løken stellte als Insektenforscherin in der Dunkelkammer der Universität heimlich Mikrofilme her und leitete sie weiter.

Viele Frauen setzten sich zur Wehr, ohne sich tarnen zu können. Ursula Goetze sammelte mit anderen für politisch Verfolgte und hörte verbotene Sender ab, die Belgierin Yvonne Jospa suchte Verstecke für Kinder verfolgter Eltern. Manche führten politische Schulungen durch, andere verteilten illegale Flugblätter und viele verhalfen Verfolgten des Naziregime zur Flucht: »Es war das Selbstverständliche.«

Auch Frauen aus nicht besetzten Ländern leisteten Widerstand. Die Schwedin Amelie Posse war Mitgründerin eines geheimen Debattierklubs, in der Schweiz betätigte sich die Schriftstellerin Mentona Moser in der »Roten Hilfe«, ihre Landsfrau Regina Kägi-Fuchsmann organisierte Ferien für Kinder von Arbeitern und Geflüchteten.

Der unbändige Wunsch nach Freiheit und einer gerechten Welt zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben dieser Frauen. Dafür traten sie, »sich der Gefährlichkeit ihres Tuns bewusst«, häufig unter Einsatz ihres Lebens ein.

Diejenigen, die die faschistische Terrorherrschaft überlebten, engagierten sich weiterhin, manche sogar bis ins hohe Alter. In politischen oder sozialen Bereichen setzten sie sich für Frauenrechte und Frieden ein. Gegen Rassismus, Krieg und Diskriminierung erhoben sie ihre Stimme.

Lebendig und anschaulich schreiben die Autorinnen. Sie erzählen knapp und informativ über Leben und Wirken dieser Widerstandskämpferinnen, wie sie ihr Unbehagen an gesellschaftlichen Entwicklungen in mutiges Handeln umsetzten. Die individuellen Wege der Emanzipation machen nachdenklich, aber auch zuversichtlich. Hier liegt ein beeindruckendes Zeugnis von Zivilcourage und Mut in repressiver Zeit vor. Das Buch liefert eine hoch zu schätzende Erweiterung unserer Kenntnis über Widerstandskämpferinnen und Anregungen zur Weiterarbeit.