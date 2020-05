Nachschlag: Unter Waffen

ZDF/Felix Korfmann, Soldaten vor dem Schweriner Landtag Anfang 2020 in Vorbereitung einer Militärparade

Der Autor Dirk Laabs hat eine halbstündige Doku (online verfügbar) zu den Umsturzplänen extrem rechter Kreise in Bundeswehr und Polizei gemacht. Warum der Verein »Uniter« dabei außen vor blieb, ist zwar nicht schlüssig – die Details zu »Nordkreuz« und ähnlichen Truppen sind aber spannend. Auf den Zusammenhang mit der Coronakrise angesprochen, sagte die Linke-Expertin Martina Renner: »Ein Traum aus der Sicht dieser rechten Umstürzler. Ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass die noch ruhig sitzen können.« 2019 wurden aktive und ehemalige »Elitepolizisten« in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen, sie hatten Zehntausende Schuss Munition und eine Maschinenpistole gebunkert – von Spezialeinheiten aus dem ganzen Bundesgebiet. Laabs blitzte bei allen Behörden – z. B. in NRW und Bayern – ab. Im Schweriner Innenministerium wurde er vorstellig, nachdem Minister Lorenz Caffier bei ominösen, privat veranstalteten Schießtrainings als Schirmherr fungierte. Er kam nur bis zum Pförtner. (mme)

