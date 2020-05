»Demut ist angebracht«

Mehr als 2.300 Menschen haben bis zum Donnerstag nachmittag die im Januar initiierte Resolution »Den Kalten Krieg stoppen, damit es kein heißer wird – eine Erklärung wider den Irrsinn« unterzeichnet. Die Unterschriftensammlung fand vom 23. Januar bis 8. Mai 2020 statt. Wolfgang Gehrcke, Christiane Reymann, Ellen Brombacher und Thomas Hecker haben sich darin im Namen der Initiatoren an das Deutsch-Russische Forum und an die Stiftung West-Östliche Begegnungen gewandt, darüber hinaus an den Parteivorstand, den Bundesausschuss und die Bundestagsfraktion von Die Linke, an die Partei der Europäischen Linken und an die GUE/NGL-Fraktion im Europäischen Parlament. Mit Bezug auf die Erklärung hat Moritz Mebel, der auf seiten der Roten Armee gegen die deutschen Faschisten kämpfte, nun an den deutschen Außenminister, Heiko Maas (SPD) einen Brief geschrieben. Darin heißt es:

Sehr geehrter Herr Außenminister Maas,

heute, am 8. Mai 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung von der faschistischen Barbarei, wende ich mich an Sie.

Über Jahrzehnte habe ich als Urologe die entsprechenden Fachabteilungen zunächst im Berliner Krankenhaus Friedrichshain und später in der Berliner Charité geleitet.

Anfang der 30er Jahre flohen meine Eltern als deutsch-jüdische Emigranten mit mir nach Moskau. Als 1941 die Sowjetunion überfallen wurde, meldete ich mich als Achtzehnjähriger zur Roten Armee und kam 1945 als sowjetischer Offizier nach Deutschland zurück. Ich habe in diesem Krieg unvorstellbare Grausamkeiten gesehen, begangen von unseren deutschen Landsleuten. Wir stehen für alle Zeiten in der Schuld des Landes, das im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen verlor. Das scheint hierzulande weitgehend vergessen. Mehr als das: Die Sowjetunion wird mit Hitlerdeutschland verglichen. Deutsche Panzer stehen im Rahmen der NATO an russischen Grenzen, und die veröffentlichte Meinung schürt antirussische Stimmungen.

Ich sage Ihnen als Jude und Deutscher: Nicht nur im Verhältnis unseres Landes zu Israel ist Demut angebracht. Auch und ebenso im Verhältnis zu den Russen und anderen Völkern der früheren Sowjetunion. Deshalb gehöre ich zu den Initiatoren der beigefügten, von mehr als 2.300 Menschen unterstützten Erklärung »Den Kalten Krieg stoppen, damit es kein heißer wird«.

Sehr geehrter Herr Außenminister, bitte tragen Sie dazu bei, dass wieder Vernunft einzieht in die deutsch-russischen Beziehungen und dass die Russen mit dem Respekt behandelt werden, der ihnen gebührt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Moritz Mebel

Die vorgenannte Erklärung wurde in junge Welt am 25. Januar dokumentiert. Ein Auszug daraus:

(…) Die Vorbereitungen von Kriegen beginnen immer mit der Lüge. All jenen, die für das Wiederaufleben des Kalten Krieges die Hauptverantwortung tragen, sagen wir: Wir wollen eure Lügen nicht, wir wollen eure Kriege nicht, nicht eure Sanktionen und auch nicht die Handelskriege. Die NATO, sie gehört aufgelöst. Und wir brauchen ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands. Stoppt den neuen Kalten Krieg gegen Russland, damit kein heißer Atomkrieg daraus wird, den keine und keiner von uns überlebte.

http://www.jungewelt.de/widerdenirrsinn