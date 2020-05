Doppelte Plage

Hintergrund: Ursachen der Heuschreckenplage

Die Wüstenheuschrecke Schistocerca gregaria ist eine Wanderheuschrecke, die hauptsächlich in Nordafrika sowie auf der arabischen Halbinsel vorkommt. Nach der Larvenphase sind die bis zu neun Zentimeter großen Tiere zunächst braungrau. Wenn sie die Geschlechtsreife erreichen, färben sie sich gelb. Die Wüstenheuschrecke lebt in der Regel solitär und ortsgebunden, kann sich aber bei zu hoher Anzahl von Tieren in einem Lebensraum in großen wandernden Schwärmen zusammenschließen. Getragen vom Wind können diese Schwärme weite Strecken am Stück zurücklegen und so auch größere Gewässer überqueren.

Die derzeitige Heuschreckenplage hatte ihren Ursprung im Jemen, wo zwei aufeinanderfolgende Zyklone seit 2018 über einen längeren Zeitraum für gute Brutbedingungen sorgten. Die Tiere benötigen für ihre Gelege feuchten Boden. Bei idealen Verhältnissen kann sich ihre Population so innerhalb einer Generation um den Faktor 20 vermehren. Normalerweise erreichen sie durch einen Zyklon eine oder maximal zwei Brutphasen und können ihre Population somit bis zu 400fach anwachsen lassen. Durch die neuerlichen starken Regenfälle des zweiten Zyklons kam es jedoch zu einer weiteren Brutgeneration und damit zu einer 8.000fachen Vermehrung und in der Folge zur Schwarmbildung. Dieses Phänomen wird durch den Klimawandel verstärkt, ist aber auch nicht vollkommen neu, weshalb die Länder der arabischen Halbinsel über Institutionen verfügen, die die Heuschrecken normalerweise rechtzeitig bekämpfen. Infolge des Kriegs im Jemen war dies nun jedoch nicht effektiv möglich.

Auch nach dem Flug übers Meer trafen die Heuschrecken in Somalia zunächst auf einen weitgehend paralysierten Staat. Zudem sind gemeinsame Bekämpfungsmaßnahmen der ostafrikanischen Länder durch die Einschränkungen infolge der Coronapandemie derzeit kaum möglich. Ergiebige Regenfälle in Ostafrika im März führten so schließlich zu einer weiteren Brutsaison und erneuter starker Vermehrung. Der Wüstenheuschrecke kommt dabei zugute, dass sie bei widrigen Witterungsbedingungen lange Zeit in einem unreifen Stadium verharren kann. Erst wenn der Regen fällt und die Bedingungen zur Ablage der Eier ideal sind, werden die Tiere des Schwarms geschlechtsreif. Aufgrund der langanhaltenden Regensaison befürchten Experten nun gar eine weitere Vermehrung der Heuschrecken. (cs)