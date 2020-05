Italien: Festsetzen von »Alan Kurdi« kritisiert

Rom. Die deutsche Hilfsorganisation »Sea-Eye« hat das Festsetzen des Schiffs »Alan Kurdi« durch die italienischen Behörden kritisiert. Ein Sprecher bezweifelte, ob die Überprüfung des Schiffs durch die Küstenwache im Hafen von Palermo wirklich nur die Sicherheit an Bord erhöhen solle. Die Behörden hatten die im Hafen liegende »Alan Kurdi« am Dienstag abend technisch kontrolliert und dann festgesetzt. Grund seien »mehrere Unregelmäßigkeiten«, die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten, berichtete die Agentur ANSA in der Nacht zu Mittwoch. (dpa/jW)