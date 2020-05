Österreich: SPÖ-Chefin bleibt im Amt

Wien. Pamela Rendi-Wagner bleibt Parteichefin der Sozialdemokraten in Österreich. Sie fühle sich nach einer Mitgliederbefragung gestärkt, ihr Amt weiter auszuüben, wie Rendi-Wagner der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch mitteilte. Auf ihre Initiative waren die 160.000 SPÖ-Mitglieder gefragt worden, ob sie ihr als Parteichefin das Vertrauen aussprächen, nachdem sie wegen schlechter Wahlergebnisse in die Kritik geraten war. Bei einer Beteiligung von 41,3 Prozent erhielt Rendi-Wagner 71,4 Prozent Zustimmung. (dpa/jW)