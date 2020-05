Gemeinsam gegen das Virus

XinHua/dpa Flankierende Maßnahmen während der Ausgangsbeschränkungen: Kostenlose Verteilung von Lebensmitteln (Kochi, 1.4.2020)

Der indische Bundesstaat Kerala mit seinen regen internationalen Verbindungen vermeldete den ersten Inder, der positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde – ein Student, der aus Wuhan zurückgekehrt war. In den folgenden Wochen kamen weitere Fälle dazu, etwa als in Kerala lebende Rückkehrer aus Venedig positiv getestet wurden.

Die Behörden handelten schnell und vor allem: konzertiert. Auf lokaler Ebene wurden Teams aus Polizisten, Sanitätern und Freiwilligen zusammengestellt, um Infektionsketten zu rekonstruieren und Betroffene in Quarantäne zu schicken. Bereits im Januar wurden vier internationale Flughäfen in Kerala angewiesen, Passagiere zu überprüfen. Wer Symptome zeigte, wurde getestet und gegebenenfalls isoliert. »Positive Fälle wurden in zuvor entworfenen Covidkrankenhäusern – eines für jeden Distrikt – aufgenommen und behandelt«, so der Neurochirug und Gesundheitsaktivist Ekbal Bappukunju gegenüber jW. »Die nahezu perfekte Rückverfolgung aller positiven Fälle und deren Quarantäne« sei der Hauptgrund des Erfolges in Kerala. »Im Durchschnitt wurden 100 Kontakte für einen positiven Fall zurückverfolgt. Die Quarantäne wurde größtenteils in den Häusern durchgeführt, aber täglich von Gesundheitspersonal überwacht.« Kerala war dem Rest Indiens weit voraus, das keine Schritte einleitete.

Als die WHO den Ausbruch des neuartigen Coronavirus am 11. März zur Pandemie erklärte, gefolgt vom ersten indischen Covid-19-Todesfall am nächsten Tag, gab es in Kerala bereits 15 bestätigte Fälle. Ministerpräsident Pinarayi Vijayan ordnete den Lockdown an, schloss Schulen, verbot große Versammlungen und riet davon ab, Kultstätten zu besuchen. Er hielt tägliche Pressekonferenzen ab, ließ Internetanbieter die Kapazität steigern, um das Arbeiten im Homeoffice zu vereinfachen, sorgte dafür, dass die Produktion von Handdesinfektionsmitteln und Gesichtsmasken hochgefahren wurde, ließ Lebensmittel an Schulkinder liefern, die auf kostenlose Mahlzeiten angewiesen waren, und richtete eine Hotline für psychische Gesundheit ein.

Auf Ebene der Zentralregierung in Neu-Delhi fand derweil fast ein Gegenprogramm statt. Nach langer Zurückhaltung verkündete Premier Narendra Modi erst am 24. März den dreiwöchigen Lockdown für das gesamte Land – quasi ohne Vorwarnung, in weniger als vier Stunden. Die Menschen in Kerala waren vorbereitet, sie lebten bereits seit Wochen mit Ausgangsbeschränkungen. Ministerpräsident Vijayan kündigte als einer der ersten ein Hilfspaket an. Ein Gemeinschaftsküchenprogramm sollte die Menschen ernähren, kostenlose Lebensmittel wie Reis, Öl und Gewürze verteilt werden.

Den Rest von Indien traf es härter. Der kurzfristig ausgerufene Lockdown führte zu Hamsterkäufen. Arbeitsmigranten, die ihren Job verloren hatten, versuchten nach Hause zu kommen. Doch Bus- und Bahnfahrten waren eingestellt, die Grenzen zwischen den Bundesstaaten geschlossen. Zu Fuß strömten sie über die Autobahnen. Bis zum 29. März waren mindestens 22 von ihnen unterwegs gestorben. Die Versorgungskrise eskalierte, Menschen hungerten, Ärzte setzten Regenmäntel und Motorradhelme anstelle von Overalls und Schutzvisieren ein. Das Virus breitete sich über Dörfer, Städte und Gemeinden aus und drang in den größten Slum Indiens ein, nach Dharavi in Mumbai. Es traf die Ärmsten am härtesten.

Zwar schnürte die Zentralregierung ein Konjunkturpaket in Höhe von umgerechnet 22,5 Milliarden US-Dollar – doch es war winzig im Verhältnis zu den Bedürfnissen der indischen Milliardenbevölkerung. Und ebenso ignorierte die Regierung Modi hartnäckig Forderungen nach mehr Tests und Ausrüstung. Sie überließ es den einzelnen Bundesstaaten, die Menschen so gut wie möglich zu schützen.

Dass das Kerala besonders gut gelungen ist, zeigt, dass sich Investitionen in die öffentliche Gesundheit um ein Vielfaches auszahlen. Und wenn ein starkes Gesundheitssystem kombiniert wird mit einer Beteiligung der gesellschaftlichen Basis, bildet das ein effektives Werkzeug gegen Epidemien.