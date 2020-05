Ein einzigartiges Sozialsystem

picture alliance / Xinhua News Agency Konzertierte Maßnahmen von Beginn an: Fieberkontrolle durch die Gesundheitsbehörde in Kochi (23. März)

Mitte April war die Pandemie über weite Teile Indiens hereingebrochen. Premier Narendra Modi hatte den Lockdown ausgerufen, den sich Millionen Arme im Land nicht leisten und den sehr viele mangels räumlicher Möglichkeiten auch nicht umsetzen können. Da meldete plötzlich jener Bundesstaat im Süden des Landes Erfolge beim Kampf gegen das Virus, der als einer der ersten und besonders stark betroffen gewesen war: Kerala.

Am 15. April verzeichnete der kommunistisch regierte Bundesstaat nur eine Neuinfektion, dafür aber sieben genesene Covid-19-Patienten. Mehr gesundete Patienten als neue Fälle wurde zu einem Trend, Keralas Infektionskurve flachte ab. Und das in einer Phase, in der landesweit die Zahl der Infektionen 12.000 überschritten hatte und die Todesfälle die Marke von 400. Kerala sei bei der Bekämpfung des Coronavirus deutlich besser aufgestellt als andere indische Bundesstaaten, lobte ausgerechnet die konservative Times of India.

Das Kerala-Modell der Gesundheitsversorgung sollte daher unbedingt auf Replikation an anderer Stelle untersucht werden. Dahinter steckt eine jahrzehntelange politische Tradition, die zuletzt hart gegen den Hindunationalismus verteidigt werden musste. Zunächst dürften es die jahrzehntelangen Investitionen in das öffentliche Gesundheitswesen gewesen sein, die dem Bundesstaat solche effektiven Möglichkeiten gegeben haben, seine Bevölkerung vor dem neuartigen Virus zu schützen.

Hinzu kommen Keralas funktionierende Basisorganisationen, die Öffentlichkeitsarbeit, strenge Kontaktverfolgung und Massenquarantäne unter Beteiligung aller möglich gemacht haben. Außerdem hat Kerala mit 94 Prozent eine im indischen Vergleich sehr hohe Alphabetisierungsquote, so hoch wie in keinem anderen Bundesstaat. Auch wirtschaftlich geht es Kerala vergleichsweise gut, das zwar klein und dicht besiedelt, aber relativ wohlhabend ist. Und man kann auf eine einschlägige Erfahrung aufbauen: 2019 wurde bereits der Kampf gegen das 2018 ausgebrochene Nipahvirus gewonnen. Auch bei diesem hirnschädigenden Virus, das von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde, gibt es keinen Impfstoff und keine bekannte Medizin. Gleichwohl hat das Gesundheitssystem das Virus in den Griff bekommen, 17 Menschen waren gestorben.

Vor allem aber hat der kleine Küstenstaat eine einzigartige politische Kultur: Kerala ist ein Zentrum kommunistischer Tradition in Südasien und wird von einer Koalition kommunistischer und linker Parteien regiert. Die große Betonung der sozialen Entwicklungssektoren – insbesondere Bildung, Gesundheitswesen, Wohnen, Landreform – ist ein Erbe der linken Politik in Kerala. Die indische Bauern- und Arbeiterbewegung der 1930er Jahre trug stark zur Entstehung eines mächtigen linken Flügels bei. Ein weiterer wichtiger Faktor war die radikale Sektion der antikolonialen Muslime in der Region. Die sich abzeichnende Kluft zwischen den Kommunisten und dem indischen Nationalkongress trat mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs endgültig offen zutage.

Bereits im April 1957 wurde die erste kommunistische Regierung mit der Communist Party of India (CPI) zur Macht im Staat gewählt. Seit 1962 wechselten sich – bis auf kurze Phasen der sogenannten President’s rule – CPI und Communist Party of India (Marxist) sowie der Nationalkongress an der Regierungsspitze ab. Auch in den vergangenen Jahren hat Kerala seinen Fokus auf die soziale Wohlfahrt beibehalten, während viele Bundesstaaten im einst nehrusozialistisch geprägten Vielvölkerstaat auf den Kurs des hindunationalistischen Premiers Modi eingeschwenkt sind. Das Gesundheitssystem Kerala ist das beste in Indien geblieben, mit erstklassig ausgebildeten Pflegekräften und einer Lebenserwartung, die zu den höchsten des Landes gehört. So ist es auch mehr als nur eine PR-Kampagne, dass eine Gruppe junger Wissenschaftler unterstützt vom Gesundheitsministerium in Kerala Roboter bei der Versorgung von Patienten im Coronaviruszentrum in Ancharakandi zum Einsatz brachte.

»Wir haben ein sehr robustes öffentliches Gesundheitssystem«, erläuterte Ekbal Bappukunju gegenüber junge Welt. Ekbal ist Neurochirurg und Aktivist für öffentliche Gesundheit sowie seit 2016 Mitglied des Kerala-State-Planning-Board. »Von primären Gesundheitszentren bis hin zu medizinischen Hochschulen. Die gegenwärtige Regierung hat die Infrastruktureinrichtungen der staatlichen Krankenhäuser auf verschiedenen Ebenen verbessert und auch die Personalressourcen erhöht.« Derzeit seien die meisten staatlichen Krankenhäuser den privaten Krankenhäusern in Behandlungseinrichtungen sowie in bezug auf Sauberkeit und Infektionskontrolle weit voraus. »Früher besuchten nur 28 Prozent der Menschen öffentliche Krankenhäuser. Jetzt sind es 40 Prozent, und die derzeitige Regierung hofft, diese Zahl bis Ende dieses Jahres auf 50 Prozent zu erhöhen.«

Aber Ekbal will die Erfolge in Kerala nicht überbewerten: »Tatsächlich lernt Kerala auch aus vielen Erfahrungen aus anderen Teilen des Landes und der Welt. Wir folgen regelmäßig den Empfehlungen der WHO und der Centers for Disease Control and Prevention auf globaler Ebene und den Protokollen des Indischen Rates für Medizinische Forschung in unserem Land.« Man versuche , die Krise auf Grundlage des eigenen historischen und kulturellen Hintergrunds zu überwinden. Aber: »Wir sind uns sehr bewusst, dass diese Pandemie ein globales und kein lokales Problem ist.«