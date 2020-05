Russische Mediziner verlassen Italien

Moskau. Nach einem rund sechswöchigen Einsatz in Italien zieht das russische Verteidigungsministerium seine Helfer im Kampf gegen das Coronavirus aus dem Land wieder ab. An diesem Donnerstag beginne die Rückführung der Spezialisten, wie die Staatsagentur TASS am Mittwoch meldete. Russland hatte auf Bitten Italiens zwischen 22. und 25. März 15 Flugzeuge mit Personal und Ausrüstung in das Land geschickt. Präsident Wladimir Putin hatte angekündigt, die Erfahrungen der Experten nach ihrer Rückkehr zu nutzen. In Russland verschärft sich die Lage angesichts der Coronapandemie zusehends. (dpa/jW)