Beschmutzte Porträts von KZ-Überlebenden

Weimar. Unbekannte haben eine Freiluftausstellung mit Fotoporträts von Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald der Nazis in Thüringen beschmutzt. Auf den Porträts seien fünf Flugblätter mit Bezug zur Coronapandemie angebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Dies sei bereits am Donnerstag entdeckt worden, die Flugblätter wurden demnach entfernt. Der Organisator der seit etwa einem Jahr gezeigten Ausstellung, Martin Kranz, hatte am Sonnabend von einem ähnlichen Vorfall eine Woche zuvor berichtet. Dabei seien mehrere Porträts mit Aufklebern mit der Aufschrift »Risikogruppe« geschändet worden. Auch diese wurden entfernt. Die Ausstellung »Die Zeugen« mit 16 Fotografien ehemaliger Gefangener des KZ Buchenwald säumt die Straße vom Weimarer Hauptbahnhof bis zum neuen Bauhaus-Museum. (dpa/jW)