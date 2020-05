Todesursache Polizeigewahrsam

Sebastian Willnow/dpa »Das war Mord«: Demonstration in Gedenken an Oury Jalloh, der vor 15 Jahren in einer Polizeizelle starb (Dessau-Roßlau, 7.1.2020)

Bei der Lektüre antifaschistischer Magazine stellt sich ein Gefühl schnell ein: Wut. Wut über die gesellschaftliche Akzeptanz von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und das offenkundige Desinteresse deutscher Behörden, dagegen vorzugehen. So ist es auch im Falle der aktuellen Ausgabe von Lotta, der antifaschistischen Zeitung aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. In ihrer 78. Ausgabe legen die Macherinnen und Macher den Schwerpunkt auf rassistisch motivierte Polizeigewalt sowie auf Todesfälle in und durch Polizeigewahrsam.

In vier Texten analysieren die Autorinnen und Autoren, wieso es sich bei der Gewalt, die vor allem Illegalisierte durch die Polizei erleiden, nicht um Einzelfälle handelt. Vielmehr sind sie Ausdruck eines rassistischen Systems. Die Täter werden oftmals von Kolleginnen und Kollegen gedeckt, die Taten unter den Teppich gekehrt. Ein Beispiel ist der mutmaßliche Mord an Oury Jalloh, der in seiner Zelle verbrannte (siehe jW vom 15.1.). Die Behörden behaupten nach wie vor, er hätte Suizid begangen, obwohl zahlreiche Untersuchungen darauf hinweisen, dass die Ursache für seinen Tod »äußere Einwirkungen« – also: Polizeigewalt – gewesen sein muss.

Dabei handelt es sich lediglich um den bekanntesten von zahlreichen Fällen. Im Zeitraum von Januar 2019 bis einschließlich März 2020 sind in der BRD, so Céline Barry und Niko Fochler von der Kampagne »Death in Custody«, zehn »People of Color« (Menschen nichtweißer Hautfarbe) bei Polizeieinsätzen oder in Gewahrsam getötet worden. Die beiden Beiträge zu dem willkürlich inhaftierten und ebenfalls in Haft verstorbenen Amad A. zeigen: Nichtweiße Menschen sind für zahlreiche Polizeibeamte austauschbar und werden nicht als Subjekte wahrgenommen. Jedoch bildet sich Widerstand, auch durch den Einfluss der ebenfalls thematisierten »Black Lives Matter«-Bewegung in den USA.

Einen weiteren Schwerpunkt im Heft bildet die Auseinandersetzung mit der Rolle der AfD als Bindeglied zwischen sich bürgerlich schimpfenden Vereinen wie der CDU-»Werteunion« und der extremen Rechten. So wird zunächst dargelegt, wieso die AfD, bei aus politischem Kalkül abgegebenen Lippenbekenntnissen zum Staat Israel, von Grund auf antisemitisch ist. Dies drücke sich demnach in ihrer Verharmlosung des Hitlerfaschismus sowie in der Tatsache aus, dass zahlreiche Vertreter der antisemitischen Verschwörungsideologie vom »Großen Austausch« anhängen – nach dem gleichnamigen Roman von Renaud Camus. Ein weiterer Beitrag zum Thema gilt dem Versuch der AfD, ein Schulungszentrum im Westerwald zu etablieren. Das soll als neuer rechter Thinktank fungieren. Schließlich rundet die Analyse der Werteunion als »Türöffner nach Rechtsaußen« das Bild ab. Darin wird zudem historisch untermauert, wie eng Faschismus und Konservatismus miteinander verwoben sind.

Daneben werden das Verbot von »Combat 18 Deutschland«, das rechtsterroristische »Hannibal«-Netzwerk sowie Morde an Frauen thematisiert. Besonders herauszuheben ist der zweite von insgesamt drei Teilen von Günter Borns historischer Analyse der Entstehung des deutschen Faschismus, der sich mit der Rolle der Freikorpseinheiten und dem Kapp-Lüttwitz-Putsch befasst.

Jeder Beitrag beschränkt sich dabei nicht nur auf das Beschreiben aktueller politischer Sachverhalte, sondern ergänzt diese durch eine historische, soziologische und politische Einordnung. Gerade das ist für einen radikalen Antifaschismus unerlässlich: die bittere Erkenntnis, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in bürgerlichen Verhältnissen bereits angelegt ist.