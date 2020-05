Gedenken verboten

Ints Kalnins/Reuters Teilnehmer einer Gedenkaktion in Litauen zeigen Porträts von im Zweiten Weltkrieg getöteten Familienmitgliedern (Riga, 9.5.2015)

Es hätte das Coronavirus sicher nicht gebraucht, aber jetzt kommt es gelegen: In den baltischen Staaten haben die Behörden die Pandemiequarantäne bis mindestens Mitte Mai verlängert. In der lettischen Hauptstadt Riga wurde das Demonstrationsverbot zum sowjetischen Siegestag ausdrücklich mit der Ansteckungsgefahr begründet. Die litauische Regierung erklärte nur, die Quarantäne sei bis mindestens 13. Mai verlängert. Damit sind Veranstaltungen, die die Erinnerung an das Kriegsende durch den Einsatz sowjetischer Truppen damals pflegen, automatisch illegal.

Zufall ist das nicht. Schon im März wurde in der Hafenstadt Klaipeda der Aktivist Aleksejus Greicius unter Spionageverdacht festgenommen und für drei Monate in Untersuchungshaft gesteckt. Ähnliches geschah zwei weiteren Aktivisten prorussischer Gruppen in anderen litauischen Städten. Was Greicius ausgekundschaftet haben soll, wurde nicht mitgeteilt. Bekannt ist aber, dass er in den vergangenen Jahren den lokalen Ableger der Gedenkveranstaltung »Unsterbliches Regiment« organisiert hat. Diese vor einigen Jahren in Russland ins Leben gerufene Tradition besteht darin, dass Menschen mit Fotos ihrer Vorfahren, die im Zweiten Weltkrieg auf sowjetischer Seite gekämpft haben, auf die Straße gehen. Das trägt einerseits der Tatsache Rechnung, dass naturgemäß immer weniger Veteranen noch am Leben sind, erfreut sich aber andererseits zumindest in Russland offenbar auch echter Popularität.

Welche Rolle offizielle russische Stellen bei der Organisation solcher Veranstaltungen im Baltikum spielen, ist nicht bekannt. Ukrainische Medien beschuldigten in den vergangenen Jahren die 2011 vom russischen Außenministerium gegründete Gortschakow-Stiftung, Geld bei Staatsunternehmen wie Gasprom einzusammeln und diese Mittel an prorussische Gruppen im »nahen Ausland« weiterzuleiten. 2015 soll der jetzt inhaftierte Greicius über diese Kanäle Geld für die Produktion eines »pseudopazifistischen« Videoclips mit der Parole »Nein zum Krieg!« erhalten haben, behauptete die ukrainische Internetseite »informnapalm.org« unter Berufung auf verlinkte Dokumente. Diese enthalten keine Briefköpfe, Logos oder ähnliche Kennzeichnungen, weshalb ihre Echtheit nicht nachprüfbar ist. Die Seite nannte solche Aktivitäten »aggressive soft power«, scheute allerdings selbst vor offenen Lügen nicht zurück. So findet die Behauptung, in den Antragsformularen sei davon die Rede, dass jeder Bezug auf die lokale, das heißt litauische, Kultur als »russophob« unerwünscht sei, im Text des als Beleg angeführten Dokuments keine Bestätigung.

Moskau unterstützt die Organisationen seiner Landsleute im Baltikum, das ist kein großes Geheimnis. Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die litauische russischsprachige Onlinezeitung »kurier.lt« einen Bericht von der Jahreshauptversammlung des Dachverbandes der russischen Vereine Litauens, die im Dezember stattgefunden hatte. Der Reporter zählte 54 Teilnehmer. Davon waren mindestens fünf Beschäftigte russischer diplomatischer Vertretungen im Lande, die auch als Redner auftraten.

Die Frage ist eher, in welchem Maße es Russland ist, das diese Gruppen am Leben hält. Zumindest in Litauen scheinen sie stark an Überalterung zu leiden. Auf der genannten Versammlung wurde als Hauptaufgabe für dieses Jahr neben der Feier des 75. Jahrestags des sowjetischen Sieges über den deutschen Faschismus formuliert, die »Generationenkontinuität« zu wahren.

Indirekt wird die offenbar schwache Attraktivität der prorussischen Organisationen für jüngere Leute auch aus den Klagen über das litauische Bildungswesen deutlich. So hieß es in dem Bericht, 2019 seien 80 litauische Abiturienten russischsprachiger Gymnasien zum Studium nach Russland gegangen. Das ist bei einer Gesamtzahl von 14.500 Schülern an den noch 30 russischsprachigen Schulen im Lande keine überwältigende Zahl. Andererseits scheinen die russischen Schulen Litauens nur mäßig interessiert zu sein, ihre Schüler auf die Integration in diesen baltischen Staat vorzubereiten. Bei dem als Voraussetzung für das litauische Abitur vorgeschriebenen Sprachtest fielen 23 Prozent der russischsprachigen Schüler 2019 durch.