Rotlicht: Staatenimmunität

REUTERS/Aly Song Entzug der Staatenimmunität durch US-Gerichte? Wandbild mit Chinas Staatschef Xi in Wuhan

Viel ist derzeit von Immunität die Rede. Darf als immun gegen SARS-2-Cov gelten, wer die Viruserkrankung Covid-19 durchstanden hat? Und erhält der dann fürderhin in diesem Land einen Immunitätsausweis, der ihm im Kampf um einen Arbeitsplatz in absehbar krisensturmgeschüttelter ökonomischer Lage einen staatlich beglaubigten Vorteil gegenüber dem noch nicht Erkrankten verschaffte?

Wo Immunität in der Konkurrenz der Lohnarbeiter ein Wettbewerbsvorsprung zu werden droht, erscheint sie in der Rivalität der Staaten plötzlich als zu beseitigendes Hemmnis: Die USA erwägen, China per US-Gesetz die Staatenimmunität zu nehmen, um Beijing für angebliche Versäumnisse und Vertuschungen im Umgang mit der Verbreitung des Coronavirus haftbar zu machen. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats Missouri hat bereits Zivilklage gegen die chinesische Regierung eingereicht. China habe die ansteckende Natur des Virus verschwiegen und damit erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursacht.

Leicht zu durchschauen ist die Angelegenheit als fadenscheiniges Manöver, vom Versagen der Politik und der gesellschaftlichen Ordnung insgesamt abzulenken, die an Gesundheit nur insoweit ein Interesse haben, als Ausbeutung der Ware Arbeitskraft zwecks Kapitalvermehrung gesichert ist. Bleibt die Frage, was bedeutet Staatenimmunität, und kann die mal soeben der eine dem anderen Staat entziehen?

Staatenimmunität besagt zunächst ganz schlicht, dass die Hoheitsakte eines Staates nicht von den Gerichten eines anderen Staates überprüft werden können. Dieses noch heute überwiegend ungeschriebene Völkergewohnheitsrecht basiert auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten, wie er in Artikel 2.1 der Charta der Vereinten Nationen festgelegt ist. Weil alle Staaten gleich sind, soll kein Staat über einen anderen zu Gericht sitzen dürfen: »Par in parem non habet imperium« (»Gleiches hat über Gleiches keine Herrschaft«).

Der deutsche Staat hat unter Berufung auf dieses Prinzip Schadensersatzforderungen italienischer Zivilgerichte im Zusammenhang mit den Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg parieren können. Die Bundesrepublik sah in den Forderungen ihre Immunität verletzt, klagte vor dem Internationalen Gerichtshof und erhielt recht. Die italienischen Gerichtsentscheidungen waren demnach völkerrechtswidrig.

Insoweit Staaten mehr und mehr auch als wirtschaftliche Akteure international agieren und damit gewissermaßen wie »Private«, mithin nicht hoheitlich, gilt nach überwiegender Rechtsauffassung inzwischen bloß noch eine eingeschränkte Staatenimmunität. Nicht abschließend geklärt ist derweil, wodurch sich hoheitliches Handeln eines Staates auszeichnet. »Als problematisch«, heißt es in einer Fachinformation der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 2009, »gilt der Fall der Geltendmachung finanzieller Entschädigungen für durch Handeln eines fremden Staates entstandene Personen- oder Sachschäden«. In Artikel 12 des »Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit« werden darauf gerichtete Klagen unter der Voraussetzung von der Immunität ausgenommen, dass die Schäden auf dem Gebiet desjenigen Staates verursacht wurden, vor dessen Gerichten der finanzielle Ausgleich durch den fremden Staat geltend gemacht wird. Das Abkommen ist bisher nicht in Kraft getreten, da es noch nicht von einer ausreichenden Zahl von Staaten, so auch nicht von China, ratifiziert worden ist. Die USA haben das Dokument nicht einmal unterschrieben.

Missouri beruft sich in seiner Zivilklage gegen China aber auch gar nicht auf ungültige völkerrechtliche Verträge, sondern auf Ausnahmen im Foreign Sovereign Immunities Act, einem US-Bundesgesetz von 1976. Entsprechende Winkelzüge vorausgesetzt, könnten US-Gerichte auf dieser Grundlage zu dem Schluss gelangen, China genieße keine Immunität. Die Vollstreckung entsprechender Schadensersatzurteile wäre dann eine weitere Eskalation aus rein politischem Kalkül – lange vor der Herdenimmunität.