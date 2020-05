Auf die Insel

Berlins staatliche Museen stehen vor einer langsamen und vorsichtigen Wiedereröffnung in der Coronakrise. Die ersten Häuser sollen ab dem 12. Mai wieder Besucher empfangen dürfen. Dazu gehören auf der Museumsinsel die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum und das Pergamonmuseum mit dem Panorama. Am Kulturforum werden die Gemäldesammlung und die Sonderausstellung »Pop on Paper« wieder geöffnet, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Dienstag mitteilten. Die Museen waren wegen der Pandemie am 14. März geschlossen worden. (dpa/jW)