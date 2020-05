Eine neue Heimat

Harald Kretzschmar »Wie ich 1991 den Gratwanderer zwischen Ost und West Stefan Heym sah.« Zeichnung von Harald Kretzschmar

Das Bekenntnis zum Schutz des jüdischen Glauben wird offiziell immer wieder deutlich gemacht. Heute werden Angriffe jeder Form auf das Judentum mit gutem Recht verurteilt und bekämpft. Nach der mörderischen Verfolgung in Deutschland während der Nazidiktatur geschieht das mit besonderer Konsequenz. Aufklärung dazu und Mahnung betreffen jedoch alle Menschen jüdischer Herkunft.

Denn was damals geschah, war kein Religionskrieg. Es war der rassistische Versuch der Auslöschung allen jüdischen Lebens. Ob gottesgläubig oder atheistisch, alle Menschen jüdischer Abstammung waren betroffen. Selbst die politische Haltung war dem untergeordnet. Wer jedoch als Antifaschist politischer Gegner des Regimes war, geriet in doppelte Gefahr. Arbeiterfunktionäre und Linksintellektuelle kamen in der Vergangenheit oft genug aus diesem Milieu. Sie hatten die jüdische Glaubenstradition hinter sich gelassen.

Der mit großen Opfern erkämpfte Triumph über die Mörder hatte eine Folge: Mit der DDR bot sich ein antifaschistisch begründeter Staat als neue Heimat für Überlebende des Holocaust an. Ja, mehr noch – als Betätigungsfeld. Ob als Politbüromitglieder der neuen Einheitspartei oder Theatergründer, Chefredakteure oder Rundfunkintendanten, Universitätsprofessoren oder Komponisten, Romanautoren oder bildende Künstler, Filmregisseure oder in vielen anderen Bereichen – sie kamen öffentlich zur Wirkung. Da sie ohne das Etikett der jüdischen Herkunft auftraten, war es für ihre Umgebung eine oft nicht bewusste Selbstverständlichkeit. Dass das in der Phase stalinistischer Verdächtigungen Anfang der 50er Jahre anders war, ist ein makabres Kapitel. Es ist traurig genug, aber für die folgenden Jahrzehnte nicht mehr relevant. Jüdische Identität war in Wissenschaft und Kultur manifest. Höchste Zeit, dieses Thema offen anzusprechen. Ich kann nur andeuten, was ich in der Hinsicht ganz persönlich erfahren habe.

Bereits bei der Einschulung 1937 wurde ich Banknachbar von Leo Freitag. Nur ein Jahr, und mein erster Schulfreund war verschwunden. Dass er zu den 1938 ins rettende britische Exil vermittelten jüdischen Kindern gehörte, war erst Jahre später zu erfahren. Nach dem Jahr 1945 fielen mir im bombenzerstörten Dresden viele jüdische Namen auf: neben dem Professor der Romanistik Victor Klemperer etwa Hans Schrecker und Max Zimmering mit der Illustrierten Zeit im Bild oder Paul Lewitt an der Volksbühne. Aus Schweden kam Ruth Seydewitz, an ihrer Seite der spätere sächsische Ministerpräsidenten Max Seydewitz, und aus ­Israel Lea Grundig, deren Mann Hans Grundig bereits zurück war.

Der Kontaktfreudigkeit meines Vaters verdankte ich 1949 erste Einblicke. Beim Ostseeurlaub im damaligen Intelligenzparadies Heiligendamm verkehrte er – als »Beratender Chemiker« ein Anonymus – mit Leuten, deren Prominenz unübersehbar war: Dichter Stephan Hermlin mit Frau Lily Leder und Tochter Cornelia, Theatermann Wolfgang Langhoff mit Frau Renate und Söhnen Matthias und Thomas, Rundfunkintendant Heinz H. Schmidt mit Frau Eva Kolmer. Jeweils eine Hälfte des Ehepaars jüdisch, aus dem rettenden Exil in ein Land ihrer Hoffnung gekommen. Sie sollten in meinem Leben noch eine wichtige Rolle spielen.

1950 bereits Kunststudent in Leipzig erlebte ich Literaturprofessor Hans Mayer als lebhaft Bücher taxierenden Kunden der Buchhandlung Genth. Und beim Kulturkongress den wortgewaltigen Philosophen Ernst Bloch und den Rechtskundigen Friedrich Karl Kaul. Als Diplomgrafiker fand ich in Berlin Verlage und Redaktionen mit jüdischer Kulturtradition. Kein Zufall: Helene Weigel plazierte für Brecht sein Berliner Ensemble an der Spreebrücke. Fritz Wisten zog von dort um, die neue Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zu etablieren.

Ich legte 1955 in einem anregenden Westberlin benachbarten Ostberlin los. Herbert Sandberg und Leo Haas, eben noch Vaterfiguren und Vorbilder beim Porträtieren, wurden Kollegen. Mich jungen Spund setzte Heinz H. Schmidt an ihre Seite. Peter Nelken löste ihn als Chef des Eulenspiegel ab. Ich karikierte da noch das halbe Politbüro um den Rabbinersohn Albert Norden. Auf Rudolf Herrnstadt folgte als Chefredakteur des Neuen Deutschlands Hermann Axen und auf ihn Rudi Singer. Unter diesen Auschwitzüberlebenden gelang mir der Versuch »neuer« Karikaturen. Er scheiterte an der Parteihierarchie. Gerhart Eisler, Max Kahane, Hans Jacobus saßen mir Modell – die mediale Prominenz wimmelte von jüdischen Namen.

Nach dem Debakel des 17. Juni 1953 war mediale Rundumerneuerung angesagt. Da kamen Georg Honigmanns »Stacheltier«-Filmchen und »Distel«-Kabarett, Hilde Eislers Magazin, Kurt Neheimers Wochenpost und Sibylle Gerstners Sibylle zur Geltung. Die politische Konfrontation um den Staat Israel war weit weg. Traditionen jüdischer Spiritualität spürten dafür Heinz Knobloch und Jürgen Rennert auf.

Und wer im typischen DDR-Witz nicht die selbstironische Frechheit des jüdischen Witzes wiederfindet, muss sehr begriffsstutzig sein. Wer aus all dem einen speziellen DDR-Antisemitismus destillieren will, hat sich viel vorgenommen. Da werden die vielen Film- und Fernsehproduktionen zu jüdischen Themen und dem Holocaust ignoriert – von »Ehe im Schatten« und »Professor Mamlock« bis »Nackt unter Wölfen« und »Jakob der Lügner«. Die langjährige Vizedirektorin des Potsdamer Filmmuseums Elke Schieber hat sie in dem Band »Tangenten. Holocaust und jüdisches Leben im Spiegel audiovisueller Medien der SBZ und der DDR 1946 bis 1990« exakt dokumentiert. Wer fragt danach, was Arnold Zweig und Konrad Wolf als Präsidenten der Akademie der Künste und Anna Seghers, Lea Grundig, Ernst Hermann Meyer oder Wolfgang Heinz als solche von Künstlerverbänden bewirkten? Dass Stephan Hermlin eine junge Generation aufsässiger Dichter protegierte – wer erinnert daran? Stefan Heym sprach am 4. November 1989 bei der Massendemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz. Er erntete dort einen Beifall, der ihm im wiedervereinigten Bundestag nicht beschieden war.

Nun die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der VVN-BdA. Wer diese Institution gelebten Antifaschismus in die linksextremistische Ecke abschieben will, hat entweder zu viel oder zu wenig begriffen. Die demokratisch drapierten Erben der Altnazis wissen sehr wohl, worum es geht. Die Mehrheit der demokratischen Öffentlichkeit jedoch sollte endlich begreifen, welche jüdische Kompetenz in der DDR zur Wirkung kam. Jüngere Jahrgänge sehen das alles mit gehörigem historischen Abstand gern anders. Doch nur durch die Brille extremer Staatsräson betrachtet erscheint deutsche Kultur wenig überzeugend. Denn Antifaschisten sind keine Antisemiten. Die verhüllten Kompromisse mit den kleinen Altnazis im Osten waren gegen die unverhüllte Kooperation mit den großen Altnazis im Westen von geringem Gewicht. »Peanuts« im tatsächlich radikal praktizierten Antifaschismus.