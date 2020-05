Nachschlag: Der Konjunktivminister

Bernd von Jutrczenka/dpa Minister ohne Reich: Jens Spahn (CDU) am 29. April 2020 in Berlin

Stellen Sie sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dieser Tage als überflüssigen Mann vor. Eigentlich wäre er in der Coronapandemie in einer günstigen Situation. Ständige Fernsehpräsenz, wichtige Ansagen. Doch sein Problem ist der bundesdeutsche Föderalismus. Die wichtigsten Kompetenzen liegen eben auf Länderebene. Das war solange kein Problem, wie pandemiebedingte Einschränkungen zu verkünden waren – die wollte niemand auf seine Kappe nehmen, Popularität ist hier nicht zu gewinnen. Nun aber, wo die Rücknahme der Maßnahmen ansteht, buhlen die Ministerpräsidenten darum, als erste gute Nachrichten verkünden zu können. Spahn, so der DLF-Interviewer, stehe da ja eher »an der Seitenlinie«. Der Minister findet, dass jede Debatte über die notwendigen Maßnahmen zu begrüßen sei. Was soll er auch machen. Man müsse bedenken, »was das für die Wirtschaft bedeutet«. Und, das fällt ihm dann noch ein: »Wie wir den Gesundheitsschutz sicherstellen.« Ja, wäre gut. Konjunktiv II ist angebracht. (sc)