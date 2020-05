Ziesche, Spira, Shaw

Eckebrecht/jW-Archiv Schauspielerin Steffie Spira spricht 1989 bei einer Demonstration auf dem Alexanderplatz

Was Insider seit Jahren schon wussten: Der Kameramann Peter Ziesche, der bei der Defa begann und bei rund fünf Dutzend Filmen, Reihen und Serien für die Bildgestaltung verantwortlich zeichnete, ist auch ein hervorragender Fotograf. Sowohl in der DDR wie auch danach wurde er mit Preisen und Nominierungen geehrt – etwa für Siegfried Kühns »Die Schauspielerin«, 1988, oder Bernd Sahlings »Die Blindgänger«, 2004. Ziesches Fotos, die er u. a. vor fünf Jahren in der jW-Ladengalerie ausstellte, verraten den Blick für das Besondere im Alltäglichen, sowohl in farbigen Beobachtungen aus Berlin oder New York als auch in kontrastreichen Porträts seiner Arbeitspartner verschiedener Professionen, wie Wolfgang Kohlhaase, Otto Sander oder Katharina und Anna Thalbach. Gestern wurde er 65.

In »Die Schauspielerin« stand in einer kleinen Rolle Steffie Spira vor Ziesches Kamera. Sie hatte 1933 aus Deutschland fliehen müssen, weil sie einen jüdischen Vater hatte und Kommunistin war. Der Weg führte sie bis nach Mexiko, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte. In der DDR trat sie an der Volksbühne auf, spielte in Film und Fernsehen und engagierte sich gesellschaftlich. Ob sie es gut gefunden hätte, dass sie in dem Schlüsselroman »In Zeiten des abnehmenden Lichts« von Eugen Ruge als Stine Spier verarbeitet wurde? Spira stand zur DDR, aber seit den 60er Jahren sah sie, dass hier auch viel kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wurde. Diese Haltung zeigte sich 1989, als sie vor Hunderttausenden auf dem Alexanderplatz ausrief »Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim!« Am 10. Mai vor 25 Jahren starb sie fast 87jährig in Berlin.

»Wir veröffentlichen heute die erste einer Serie von Karikaturen der jungen englischen Künstlerin Elizabeth Shaw, die sich zu einem Studienaufenthalt in Berlin befindet«, schrieb die kurzlebige Tageszeitung Berlin am Mittag im Februar 1947. Die Zeichnerin war damals mit 27 Jahren wirklich jung, aber keine Engländerin, sondern eine Irin: Shaw wurde am 4. Mai vor 100 Jahren in Belfast geboren. Der »Studienaufenthalt« dauerte allerdings ein Leben lang. Sie wurde DDR-Bürgerin und lebte bis zu ihrem Tod 1992 in Berlin-Pankow. Als eine der bekanntesten Zeichnerinnen der DDR schuf sie Karikaturen für den Eulenspiegel, und die originellen Reisen durch die DDR gemeinsam mit der Autorin Berta Waterstradt gehörten im Magazin ebenso zu den Highlights wie Shaws Reiseskizzen aus der Welt, die vielen DDR-Bürgern verschlossen blieb. Sie schrieb und illustrierte Kinderbücher, und Lothar Kusches Satiren waren ohne Shaw-Zeichnungen gar nicht denkbar. Dass sie außerdem gelegentlich für die Junge Welt zeichnete, rechnen wir uns zur Ehre an.