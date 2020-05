»Wir wollen mit unseren Lehrern streiken«

Kay Nietfeld/dpa Tropfen auf den heißen Stein: Mit Desinfektionsmittelspendern sollen hier in einem Berliner Gymnasium schlechte Hygienebedingungen in der Coronakrise zumindest etwas kompensiert werden

Nach und nach werden derzeit die Schulen wieder geöffnet. Um dagegen zu protestieren, fordern Sie gemeinsam mit Ihren Mitschülern des Berliner Lessing-Gymnasiums, den Unterricht zu boykottieren. Haben Sie keine Lust auf’s Lernen?

Nein, damit hat das nichts zu tun. Sonst würden wir schließlich nicht anbieten, die Aufgaben zu Hause nachzuholen. Es geht hier um die Gesundheit von uns, unseren Eltern und Lehrern. Schulen zählen nun einmal zu den größten Infektionsherden in einer Gesellschaft. Wer einmal eine Schultoilette von innen gesehen hat, kann das vermutlich nachvollziehen. Außerdem stehen die Sommerferien bereits vor der Tür und wir fragen uns, warum die Schulen für einen so kurzen Zeitraum nun auf Teufel komm raus wieder eröffnet werden sollen. Wir haben den Eindruck, dass es nur darum geht, uns schnell und unter großem Druck noch alle möglichen Prüfungen und Abschlussarbeiten schreiben zu lassen.

Haben Sie konkrete Forderungen oder Ziele formuliert, die durch den Schulboykott erreicht werden sollen?

Auf jeden Fall sollen die Schulen erst einmal bis zum Sommer geschlossen bleiben. Danach kann geschaut werden, wie hoch das Infektionsrisiko noch ist. Wir fordern außerdem die Absage aller Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen, denn durch das Onlinelernen zu Hause wurde die soziale Ungleichheit unter den Schülern noch verstärkt. Deshalb fordern wir auch, dass jeder kostenlos ein Endgerät und einen Internetzugang zur Verfügung gestellt bekommt. Außerdem sollte es andere Orte geben, an denen wir lernen können, wenn es zu Hause zu laut ist oder wir uns dort nicht richtig konzentrieren können. Für Lehrkräfte braucht es zudem kostenlose Fortbildungen zum Umgang mit dem Onlineunterricht.

Andererseits erhoffen sich viele gestresste Eltern, durch die Schulöffnung entlastet zu werden. Wie sehen Sie das?

Wir haben eher den Eindruck, dass versucht wird, Eltern und Schüler gegeneinander auszuspielen. Um Familienpolitik geht es dabei nicht: Wir sollen wieder zur Schule, damit unsere Eltern wieder zurück an ihre Arbeitsplätze gehen. Das ist medizinisch unverantwortlich und nützt vor allem den Unternehmen und ihren Profiten. Es wäre eine größere Entlastung für unsere Eltern, wenn sie sich keine Sorgen mehr um die Noten ihrer Kinder machen müssten und ob sie versetzt werden.

Rechnen Sie mit Problemen mit Ihren Lehrern?

Wir wollen uns auf keinen Fall gegen unsere Lehrer stellen, sondern mit ihnen streiken. Schließlich sind Lehrkräfte durch die Pandemie genauso oder sogar stärker betroffen als wir Schüler. Einige von ihnen gehören zu Risikogruppen. Durch wechselnde Klassen haben sie auch zu einer größeren Anzahl von Menschen Kontakt. Es wurde mir auch schon von einer Lehrerin angeboten, uns beim Streiken zu unterstützten. Das freut mich natürlich sehr, aber reicht leider noch nicht aus. Wir hoffen da auch auf die Lehrergewerkschaft GEW. Wir wünschen uns von ihr, dass sie unsere Initiative unterstützt und auch die Lehrer zum Streik aufruft.

Der Unterricht hat bereits vor einer Woche begonnen. Wie liefen die ersten Tage bei Ihnen ab, insbesondere mit Blick auf den Streik?

So ein Streik kann nicht nur von den paar Leuten aus unserer Schülergruppe getragen werden, schließlich wollen wir die gesamte Schule lahmlegen. Über das Internet ist es uns leider nicht gelungen, alles im voraus zu planen. Deshalb müssen wir in den ersten Tagen nun wohl oder übel noch zur Schule gehen, um unsere Mitschüler von der Boykottkampagne zu überzeugen. Am kommenden Samstag wird es ein offenes Onlinetreffen geben, zu dem wir alle Interessierte, ob Schüler, Lehrer oder Eltern, herzlich einladen. Außerdem wollen wir uns weiter mit anderen Schulen vernetzen. Auch in Nordrhein-Westfalen und Sachsen sind Boykottaktionen geplant. In Berlin wird es am 14. Mai um 10 Uhr eine Kundgebung vor dem Bildungsministerium geben. Bis dahin muss die Schule stillstehen!