Erneut Drohschreiben mutmaßlicher Neonazis

Berlin. Erneut haben mutmaßliche Neonazis Mordrohungen gegen Politiker, die Justiz und auch gegen Journalisten in der BRD verschickt. Das bestätigte am Dienstag die Polizei in Berlin. Laut einem Bericht des »Redaktionsnetzwerks Deutschland« (RND) seien in der vergangenen Woche gleichlautende und mit »Staatsstreichorchester« gezeichnete E-Mails unter anderem an zwei Bundestagsabgeordnete, je einen Landtagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die Staatsanwaltschaft Schwerin – welche zum rechtsterroristischen »Nordkreuz«-Netzwerk ermittelt – sowie neun Redaktionen verschickt worden. Darin heiße es, die Absender hätten ausreichend Munition, um jeden der Adressaten zu »liquidieren«. (AFP/jW)