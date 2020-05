Sven Hoppe/dpa Immer vorneweg: Markus Söder am Dienstag in München

Bereits vor der Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch preschten am Montag und Dienstag mehrere Bundesländer vor und kündigten weitere Lockerungen von Beschränkungen wegen der Coronapandemie an. So stellte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der im März besonders harte Maßnahmen verhängt hatte, am Dienstag eine weitreichende Lockerung in Aussicht. »Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein vorsichtiges Öffnen. Die Erfolge sind eindeutig«, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München.

Die strengen Ausgangsbeschränkungen in Bayern werden ab sofort gelockert. Es ist wieder erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstands und auch enge Familienangehörige zu treffen oder zu besuchen. Menschenansammlungen im Freien bleiben aber verboten. Am kommenden Montag dürfen alle Geschäfte in Bayern wieder öffnen; die Beschränkung auf Läden mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern entfällt. Auch Gaststätten und Hotels dürfen schrittweise wieder aufmachen: Außenbereiche am 18. Mai, Speiselokale im Innenbereich am 25. Mai, Hotels am 30. Mai. In Bayern sind laut Söder aktuell nur noch rund 6.400 Menschen durch den Coronavirus erkrankt. Im Vergleich zur vergangenen Woche habe sich die Zahl der Erkrankten halbiert.

Zuvor hatte bereits Sachsen-Anhalt seine Kontaktbeschränkungen gelockert. Niedersachsen hatte angekündigt, dass gastronomische Betriebe ab Montag unter Einhaltung von Hygieneregeln wieder öffnen dürfen. Mecklenburg-Vorpommern hatte die Öffnung seiner Hotels für Ende Mai angekündigt. In Hessen soll am 18. Mai für zahlreiche weitere Schüler der Unterricht in eingeschränkter Form wieder beginnen. Darunter sind die Viertklässler und viele Schüler an weiterführenden Schulen. Die übrigen Grundschüler sollen am 2. Juni in die Klassenräume zurückkehren, wie das Kultusministerium am Dienstag auf Anfrage in Wiesbaden mitteilte.

Bei ihrer »Schalte« am Mittwoch wollen Merkel und die Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen beraten. In der Debatte dürften mehrere Faktoren eine Rolle spielen, so die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Wichtig ist auch die Zahl der registrierten Neuinfektionen, die drastisch gesunken ist. Waren es an einigen Tagen Anfang April noch rund 6.000, so wurden dem Robert-Koch-Institut in den vergangenen Tagen nur rund 700 bis 1.600 neue Coronavirusfälle pro Tag gemeldet. Es gibt allerdings eine hohe Dunkelziffer.