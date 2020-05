Lufthansa kündigt Entlassungswelle an

Frankfurt am Main. Der Lufthansa-Konzern hat auf der Hauptversammlung am Dienstag Bilanz gezogen. Keine 65 Tage habe es in der Coronakrise gedauert, bis das Unternehmen beim Flugaufkommen wieder auf das Niveau von 1955 zurückgeworfen worden sei, sagte Vorstandschef Carsten Spohr. Aus der Krise wolle er dennoch als Gewinner hervorgehen. Er sei weiterhin überzeugt, dass man die Verhandlungen mit dem Bund um eine Staatsbeteiligung bald zu einem Abschluss bringen werde. Nach der Coronakrise werde es eine deutlich kleinere Lufthansa geben mit 100 Flugzeugen und 10.000 Stellen weniger. Mit den Gewerkschaften werde über Gehaltsverzicht verhandelt. (dpa/jW)